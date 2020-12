La fotografía recorrió un largo camino en las últimas décadas, desde que se creó en 1884, con mejoras significativas en las técnicas y avances tecnológicos.

Pero el camino para llegar a donde estamos ahora no siempre fue fácil. Fue una batalla constante por la supervivencia, mientras intentamos mejorar nuestras condiciones de vida: guerras, hambre, enfermedades, pero también el triunfo del ingenio y la compasión humana.

Las prioridades en la vida también cambiaron a medida que el mundo evolucionó. A continuación, algunos de los momentos más importantes de la historia y hechos significativos recientes en imágenes, que cambiarán por completo la forma de vivir.

1) La primera selfie

La primera selfie se cree que se tomó en 1837.

Difícilmente se puede imaginar la vida actual sin que la gente se tome selfies todo el tiempo. Aunque parece un invento reciente, la primera selfie se tomó hace tiempo, en el siglo XIX. Esta foto data de 1837, cuando Robert Cornelius se tomó la imagen que se considera la primera selfie. Claro está que no fue tomada por un teléfono inteligente ni publicada en ningún sitio web ni en las redes sociales.

2) La prueba del chaleco antibalas

En 1923, se llevó a cabo una demostración en vivo del chaleco de policía ligero de última generación.

La Protective Garment Corporation de Nueva York, de los Estados Unidos, debe haber tenido mucha fe no solo en su producto, el chaleco antibalas, sino también en las habilidades de este hombre que dispara el arma. En 1923, se llevó a cabo una demostración en vivo del chaleco de policía ligero de última generación, donde dispararon al vendedor que llevaba uno. No se sabe si también hicieron un par de pantalones a prueba de balas, pero no sería sorprendente que el asistente necesitara un par nuevo después de cada demostración.

3) La icónica foto de Albert Einstein

Arthur Sasse consiguió capturar esta foto legendaria del ganador del premio Nobel en su fiesta de cumpleaños en 1951.

Albert Einstein fue sin duda uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, con una faceta divertida. Arthur Sasse consiguió capturar esta foto legendaria del ganador del premio Nobel en su fiesta de cumpleaños en 1951. Retrata la respuesta de Einstein después de que le dijeran que sonriera para una foto. Es posible que también se haya tomado la foto luego de ingerir alcohol, pero nadie lo juzga, después de todo, era su cumpleaños.

4) La última foto de John Lennon

La última foto de John Lennon, cuando el firmó un autógrafo a Mark David Chapman el mismo día que más tarde le disparó.

John Lennon firmó un autógrafo a Mark David Chapman el mismo día que más tarde le disparó frente a su residencia en Nueva York. El momento fue capturado por un fotógrafo aficionado, Paul Goresh. Chapman planeó asesinar a Lennon durante mucho tiempo y finalmente lo hizo el 8 de diciembre de 1980. Aparentemente, estaba enojado con Lennon por afirmar que los Beatles eran más populares que Jesús, así como por la letra de la canción “Imagine”. Chapman sigue vivo y cumple, actualmente, su condena a prisión perpetua.

5) Pablo Picasso como Popeye

Esta foto de Pablo Picasso como Popeye fue tomada por el famoso fotógrafo André Villers.

Esta foto de Pablo Picasso como Popeye fue tomada por el famoso fotógrafo André Villers, quien retrató a muchos grandes artistas. Pasó casi una década siguiendo a Picasso y fotografiando su trabajo artístico, pero también capturó “joyitas” como esta. La mayoría de los artistas ingeniosos eran bastante excéntricos y Picasso no fue una excepción.

6) El primer viaje en metro

Poco después del primer vuelo en 1903, los Estados Unidos obtuvo su primer metro en Nueva York en 1904.

Poco después del primer vuelo en 1903, los Estados Unidos obtuvo su primer metro en Nueva York en 1904. George McClellan, el alcalde de la ciudad, fue el encargado de realizar la apertura e incluso condujo a los primeros pasajeros por una vía que tenía 9.1 millas de largo y 28 estaciones. En ese momento, la gente lo consideraba un acto de circo más que un medio de transporte.

7) El primer McDonald’s

La primera sucursal de McDonald’s en San Bernardino, California, los Estados Unidos.

Cuando se inauguró la primera sucursal de McDonald’s en San Bernardino, California, los Estados Unidos, la hamburguesa valía 15 centavos de dólar. Al igual que como ocurrió con otras emblemáticas marcas que hoy son un éxito global, la cadena de fast-food empezó como una pequeña tienda en los suburbios californianos. Este primer restaurante ahora funciona como el “Museo de la Tienda n° 1 de McDonald’s”.

8) Tabaco y fútbol

Johan Cruyff fumando durante el descanso de un partido de fútbol en 1978.

Esta foto de 1978 que muestra a Johan Cruyff fumando durante el descanso demuestra cómo cambian las costumbres con el tiempo. Pudo haber sido el mejor jugador de fútbol en ese momento, pero sus hábitos no eran lo que hoy se considera ejemplar. Las cosas eran diferentes entonces: los juagdores no sacrificaban todo para tener éxito, sino que también disfrutaban de la vida.

9) La mascota de Salvador Dalí

Salvador Dalí pasea a su mascota, un oso hormiguero, en París en 1969.

Otro excéntrico artista protagonista de actos excéntricos. En esta imagen, se observa al artista español paseando a su mascota, un oso hormiguero. Dalí, con un bastón en una mano y un oso hormiguero en la otra, era un espectáculo que se podía ver en el París de 1969, lo que generaba revuelo y llamaba la tanto la atención en las calles de Francia.

10) Fidel Castro y los niños

Fidel Castro junto a niños estadounidenses en Nueva York en 1959.

Algunos lo consideran un dictador, pero en esta foto “El Comandante” muestra su lado sensible. Todos los niños llevan barbas postizas para parecerse a él y parece, según la imagen, que lo disfrutan. No hubiera sido extraño si esos niños fueran cubanos, pero no lo eran. En realidad eran estadounidenses. Es difícil imaginarlo hoy, pero esta foto fue capturada en 1959 durante su visita a Nueva York, justo después de que se hiciera cargo de Cuba y antes de las sanciones estadounidenses.

Los tiempos cambiaron...