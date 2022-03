El VGM Daniel Arias, flamante secretario de Asuntos Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia dijo que la creación de la Secretaría, significa darle impulso a la Causa que se pelea desde hace 189 años y que llevó a enfrentar, hace 40 al Reino Unido, en un escenario bélico. “Esto crea un precedente muy grande a nivel país” , dijo e indicó que muchas provincias del país pusieron atención en lo que sucedió en Ushuaia con la creación de una Secretaría de Estado, presidida por un Veterano de Guerra.

VGM Daniel Arias, secretario de Asuntos Malvinas de la Municipalidad e Ushuaia. Foto: Vía Malvinas

El VGM Arias, es un hombre que siempre se destacó en participar de eventos y actividades relacionadas a Malvinas. Tuvo y tiene un rol protagónico, porque más allá de ser Veterano de Guerra, es un hombre que participa, toma imágenes, facilita contactos para actividades malvinizadoras y está en permanente vínculo con la divulgación del quehacer malvinero .

Él resaltó los encuentros que realizan los VGM en la extensión del país, pero una de las actividades que ponderó fue la concreción de las Olimpíadas de Veteranos de Guerra (La última fue en la ciudad de Bahía Blanca). Allí se juntan VGM de todos lados del país, y en ocasiones, existen casos de Veteranos que no se volvieron a ver más y se reencontraron en ese contexto. “Ahí es el verdadero encuentro de muchos. Gente que no ves hace 30 o 40 años. Esa es una cosa que no tiene nombre” , dijo.

También remarcó los contactos telefónicos que se pudieron dar en ese contexto deportivo, que permitieron la comunicación entre dos personas que no se veían ni sabían el uno del otro, en años. “Hay compañeros que por ahí no se vieron 35 años, pero en una comunicación telefónica ya queda ese contacto”, dijo y resaltó que “transmitir esa felicidad, más allá de que yo lo tomo con risa, me conmueve, porque es una felicidad enorme ”.

En relación a la creación de la Secretaría y su designación como funcionario a cargo, dijo que lo toma con mucho compromiso, “de mi persona, soy lo que soy. Seguiré trabajando como vengo trabajando hace años con el tema de la institución, el tema de Malvinas”, expresó. “Lo que viví el día viernes en la jura, la verdad que eso, fue inolvidable” , remarcó.

Momento de la jura al cargo. Foto: Municipalidad de

El día de la jura, lo invadió la emoción. Ver a la gente que se paraba, aplaudía, la gente que reconocía a través de él la figura institucionalizada del Veterano de la Guerra de Malvinas, escuchar los cánticos de ‘Argentina, Argentina’. Cuando terminó de pronunciar el juramento, se abrazó al intendente y le dijo “vos hiciste algo histórico” y remarcó que no fue solo hacia los Veteranos, sino también para la ciudad.

En ese contexto Arias reconoció que, prácticamente, su estilo de vida se basa en Malvinas y aunque a veces las ganas le indicaron que no siga, que abandone las actividades malvineras, pero su esencia le marcaba que no. “Es imposible abandonar esto. Realmente para mí, es imposible” , expresó. Siempre estuvo atento a las visitas de sus compañeros VGM que vienen de otras ciudades y trata de hacer lo más posible junto a ellos, como en varias actividades.

Compañeros Veteranos de la Guerra de Malvinas, estuvieron junto al VGM Daniel Arias en su asunción al cargo. Foto: Municipalidad de