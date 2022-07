El subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ushuaia, Gustavo Ventura, estuvo en Radio Mitre Ushuaia y explicó el desarrollo de las estrategias para llevar a delante el Mercado Concentrador que ofrece productos de buena calidad, al mejor precio . También realizó nuevos anuncios en torno a la cartera donde trabaja junto al secretario de Economía y Finanzas, David Ferreyra y los diferentes equipos, y en donde se realizan tareas articuladas con otras secretarías municipales.

Desde el Municipio celebraron la exitosa jornada del Mercado Concentrador en el barrio Río Pipo. Foto: Prensa

En este sentido, Ventura reconoció que por un tema de índole logístico no fue posible llevar a los barrios el producto “Carne” y sus derivados, pero se pudo solucionar y desde este jueves 28 de julio hasta el sábado 30, de 11 a 19 horas, vuelve la carne al Mercado Concentrador que va a estar abriendo sus puertas al público en el Centro Comunitario del Barrio Felipe Varela, situado en Tehuelches 1481.

El funcionario expresó que los vecinos de los barrios reciben muy bien al Mercado “imaginate, llevar a tu barrio productos frescos, productos a casi el 50% del valor, es una bendición ”, dijo y mencionó que hay diferentes modos para abonar la mercadería. Asimismo indicó que “el intendente nos ha pedido siempre llevar a los vecinos toda la variedad de los productos y tener mucho cuidado con la calidad”.

El Mercado Concentrador comenzó en marzo, en el Centro Cultural "Esther Fadul", pero también comenzó a llevar los productos a distintos barrios de la ciudad. Foto: Prensa

En esta visión, recordó cómo fue evolucionando la propuesta y la oportunidad de feria en la que el Mercado Concentrador se presentó en las instalaciones del Microestadio “Cochocho” Vargas, donde pasaron más de 4000 personas. “Fue un éxito. Vamos a repetirlo de acá hasta fin de año, una vez por mes”, subrayó. Asimismo, notó que los y las ushuaienses ya lo incorporaron a sus sistemas de compras y están atentos a la apertura para hacerse de productos de buena calidad, buen precio, beneficios y descuentos.

Por otro lado, insistió con respecto a los beneficios que brinda la Tarjeta +U, cómo la comunidad riograndense adoptó la tarjeta y disfruta, entre otros beneficios, del descuento en la barcaza de cruce por aguas chilenas. En ese sentido, existe un convenio anual que otorga 10% de descuento al valor de transporte vehicular.

Por convenio anual con Tarjeta +U, la barcaza de la empresa chilena que presta servicios de transporte por el Estrecho de Magallanes, otorga 10% de descuento al transporte vehicular.

Además Ventura anunció:

· Convenios con Nación para nueva línea de créditos

· Reconfiguración de la Tarjeta +U, con entidades bancarias y/o plataformas financieras, para abonar las compras con descuentos, desde la aplicación.

· Planificación de planes y proyectos para lo que queda del año.

Desde el Municipio hay una consciencia de la situación económica del país y las repercusiones en la provincia y la ciudad. Es por ello que, Ventura indicó “hay un Municipio con la mirada puesta ahí. No es casualidad un Mercado Concentrador, no es casualidad una Tarjeta +U, no es casualidad los créditos, no es casualidad el Plan ‘Te sumo’. Hay una mirada ahí, hay un trabajo puesto ahí y ya hay un equipo interdisciplinario de Desarrollo Económico que se ha preparado para esto y que ya tiene un ejercicio importantísimo”.

Para finalizar apuntó contra las especulaciones de algunos empresarios, la liberación de stock de lácteos y las recargas en los precios, por relación al costo del transporte terrestre. No obstante, dejó ver que se vienen cosas buenas a futuro de la mano de la cartera económica en relación a la posibilidad de aprovisionamiento vía marítima, expansión de propuestas y nuevos productos en el Mercado Concentrador.