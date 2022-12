Ushuaia: durante el verano, la unidad sanitaria móvil recorrerá los barrios de la ciudad

La Unidad Sanitaria Móvil de la Municipalidad de Ushuaia continuará brindando atención durante el verano, de acuerdo a un cronograma definido por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos.

Quedó establecido que el servicio se prestará de 8 a 18 horas.

“Esta semana continuaremos trabajando en el barrio Los Alakalufes, a partir de la próxima semana llevaremos atención a Andorra, donde permaneceremos hasta el 20 de enero y luego lo haremos en calle Carlos Gardel frente al playón de El Bosquecito”, explicó el subsecretario de Políticas Sanitarias, Lisandro Fonrradona.

Lisandro Fonrradona

En la unidad móvil se realizan atenciones en las siguientes especialidades: Pediatría, Nutrición, Medicina General y Enfermería.

“Además tenemos el Plan Remediar del Ministerio de Salud de la Nación por el cual contamos con un vademécum que nos permite entregar algunos medicamentos en forma gratuita, además entregamos anticonceptivos”, agregó en funcionario.

Fonrradona además anunció que “en el 2023 vamos a poner en funcionamiento en el CePLA- El Palomar una consultoría sobre salud sexual reproductiva y no reproductiva, de manera tal que el acompañamiento a las personas que necesitan anticonceptivos sea integral. No nos puede pasar como Estado darle a una persona seis cajas de anticonceptivos y luego no estar presentes”.

“El acompañamiento también implica informar sobre los métodos que existen y cómo se utilizan, por ejemplo que la pastilla del día después es un método de emergencia, y que la utilización del preservativo, además, previene enfermedades de transmisión sexual”, concluyó el funcionario.