La referente de la Fundación “Rinconcito del Fin del Mundo” contó que continúa la labor solidaria en la fundación, haciendo un gran esfuerzo para acompañar a las familias de Andorra y la ciudad que necesitan una mano y contención. “ Doy gracias a Dios que me puso esto también, una obra en mi corazón para poder ayudar a la gente”, dijo. En este sentido, con la llegada del día de las infancias, están realizando una colecta de golosinas, juguetes y todo lo que esté en el corazón de la gente para celebrar un día diferente en familia.

Se están sumando voluntades para festejar el "Día de las infancias". WEB

Sulma dio un testimonio de Hugo, un obrero de la construcción que, luego de haber sido trasplantado está sin empleo, pero de igualmanera llevó una colaboración de golosinas y galletitas para contribuir con la ayuda que se brinda desde la fundación. “Él quería dar su granito de arena. Me dijo ‘Acá es donde me ayudaron mucho tiempo. Yo quiero dar, aunque sea un poquitito. No tengo, pero quiero dar’ ”, relató Sulma.

Hace 7 años que lleva a cabo campañas de este tipo y en particular, este año, se está haciendo más difícil. No obstante, ella sabe que aunque esté costando, la ayuda va a llegar. “Lo único que tengo es fe, que Dios no nos abandona y que va a caer. Yo tengo fe, sé que va a llegar”, remarcó. Particularmente, este año, quieren celebrar el día de las infancias con pizzas, gaseosas y juegos al aire libre. Asimismo, resaltó el trabajo del equipo de la fundación y el acompañamiento de su familia que con ellos ejecutan todas las obras que planifican.

Sulma Paredes contó algunas experiencias que vivió en la Fundación. Radio Mitre Ushuaia

Es de destacar que las tareas de ayuda no cesaron con la pandemia, sino que aumentaron hasta llegar a un número cercano a las 700 familias . Gracias al acompañamiento que recibe de diferentes sectores, puede tender una mano y ayudar a la gente desde el corazón. Estas acciones las llevan a cabo en varios barrios, donde además de entregar ropa, juguetes, alimentos y comida; entregan amor y cosechan sonrisas.

Para finalizar, Sulma Paredes dejó las vías de comunicación para quienes quieran aportar su granito de arena.

- Teléfono: 02901-15587576

- Facebook: “Copa de leche de la quita 52”