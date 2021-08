Dados los nombres de los precandidatos para las elecciones de medio término, Juan Carlos Arcando dijo “uno tiene que ser respetuoso de las autoridades del Justicialismo, que fueron elegidas el año pasado”. El político explicó que la lista del “Frente de todos”, quedó conformada con referentes extrapartidarios, porque es una fuerza que se creó con diferentes ramas políticas y fue decisión de las autoridades del partido, poner a Yutrovich (Partido Social Patagónico) a la cabeza, secundada por Guillermo Fernández (Forja), propuesto por el gobernador.

Yutrovich - Fernández, precandidatos por el "Frente de Todos". Radio Mitre Ushuaia

En relación a esto, el intendente de Río Grande propuso a la primera suplente y el intendente de Tolhuin, propuso al segundo suplente para terminar de conformar la lista del Frente político. Todos los miembros del “Frente de Todos” responden a la figura política de Alberto Fernández, es por ello las decisiones. “Lo que pasó a nivel local, lo charlaremos después dentro del Justicialismo una vez que terminen las elecciones ”, dijo Arcando y recalcó que él y todos los miembros acatan las decisiones de las autoridades del partido.

Respecto a la precandidata Yutrovich, Arcando dijo “seguramente ha hecho un trabajo dentro de la Cámara de Diputados, por la cual se ha llegado a consensuar de que sea quien encabece la lista”. A su vez, recordó que la conoce desde hace tiempo e hizo un resumen de su carrera laboral dentro de la provincia.

Otro tema que se tocó es la situación que se da desde la legislatura con Ricardo Furlan y Federico Bilota, quienes renunciaron al “Frente de Todos” y abrieron el bloque “Justicialista Provincial”. En este contexto, Arcando dijo que respeta su posición y que ellos, con la apertura del bloque, reafirman su identidad peronista . También indicó que con ellos vienen trabajando desde hace tiempo y reafirmó “hemos entablado una relación política inquebrantable”.

Ricardo Furlan y Federico Bilota conformaron el bloque "Justicialista Provincial" Web

Por otro lado, lo que alarmó al político es ver que en el ambiente hay una sensación similar a la de 2001, respecto al sentimiento hacia la política. Remarcó que la gente está cansada de las promesas incumplidas. “Uno se debe hacer cargo muchas veces, porque en campañas electorales tienen un discurso y cuando llegan al lugar parece que fuera todo lo contrario”, dijo y resaltó que hacen falta políticas de Estado.

Comparó la política de los países limítrofes como Chile, donde los mandatarios cambian, pero no su rumbo como país. En este sentido dijo que parece ser que no hay un horizonte, una política de Estado que marque un norte. “ En algún momento tiene que hacer un click la Argentina . Tenemos que volver a sentirnos argentinos, porque parece que acá no somos argentinos. Estamos pensando en el dólar y no pensamos en el peso”, expresó y recalcó la visión de países como Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay, donde creen en su economía, en su moneda y en donde los niveles de inflación son mucho menores a los de nuestro país.

“Tenemos que pensar en la Argentina, que somos argentinos, que tenemos una bandera celeste y blanca con un sol amarillo en el medio, grandote, que nos cobija a todos y pensemos en eso. No estemos pensando si el dólar se va, si el euro se va. No, no, no, pensemos en nuestra moneda y cómo fortalecemos nuestra moneda”, insistió.

Juan Carlos Arcando habló abiertamente del plano político electoral y analizó la situación en general del electorado. Radio Mitre Ushuaia

Por otro lado, habló bien del candidato de Melella y dijo que “tiene un origen por demás respetable, de mucho esfuerzo”, haciendo un recorrido por las situaciones que tuvo que atravesar para poder recibirse de la universidad y llegar a hoy, en su puesto de ministro de economía de la provincia. “ Cuando uno es el ministro de economía, parece que es el malo de la película y muchas veces, ese malo de la película, es el que te permite que todos los meses, los empleados públicos cobren su salario en tiempo y forma , y eso es bueno porque también tiene que ver con la economía local”, dijo.

En otro tema expuesto, pidió explicaciones desde el bloque de “Juntos por el Cambio”, sobre las declaraciones de Sabrina Ajmechet. “Nosotros pertenecemos a una provincia que contiene a Malvinas, que contiene a las Georgias, que contiene a las Sandwich y a los espacios marinos correspondientes, más la Antártida. Me hubiera gustado escuchar de cada uno de estos candidatos, cuál es la posición que tienen ellos que integran un frente nacional, de la postura que tuvo una candidata que tienen en la ciudad de Buenos Aires, que se expresó a favor de los isleños y de que las islas sean inglesas ”, dijo y agregó que “nos están afectando en nuestros propios intereses soberanos de nuestra provincia y creo que uno solo salió a pedir que se retractare de esas declaraciones. Es una cuestión gravísima, para nosotros ”.

Juan Carlos Arcando llamó a involucrarse en la política, desde un rol participativo y comprometido. Radio Mitre Ushuaia