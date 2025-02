El intendente Vuoto inauguró las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante

El período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la ciudad fue inaugurado por el intendente de la ciudad Walter Vuoto, en un acto que tuvo lugar en la Casa de la Cultura, donde se constituyó el cuerpo legislativo con la totalidad de concejales, presidido por la viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi.

Intendente Walter Vuoto , discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante Ushuaia.

En el discurso inaugural, el mandatario contextualizó el año que transitarán las Instituciones de la democracia, y recordó que, “el Gobierno Nacional ha decidido abandonar las provincias, desfinanciar la obra pública y desmantelar políticas públicas esenciales para la gente”.

Intendente Walter Vuoto , discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante Ushuaia.

La superación de las dificultades y la consolidación del perfil de la ciudad, de cara a los desafíos que imponen los nuevos tiempos.

Además, aseguró que Ushuaia se construyó con esfuerzo, convicción y un sentido de comunidad que nos hace únicos. “No nos sorprende el abandono, pero sí nos duele”, expresó en tal sentido.

Intendente Walter Vuoto , discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante Ushuaia.

Pidió perdón y disculpas “por todo lo que aún falta, por cada vecino que sigue esperando una respuesta, por cada obra que avanza más lento de lo que quisiéramos”. Al mismo tiempo, confirmó su compromiso y el de todo el equipo de trabajo para aceptar este desafío con la determinación de seguir construyendo una nueva historia en Ushuaia.

Por otro lado, repasó los datos de la gestión y, entre los anuncios para el 2025 se destacan el reordenamiento del espacio público, la modernización y digitalización de la administración, la atención a la demanda de tierras, la producción local y empleo.

Intendente Walter Vuoto , discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante Ushuaia.

En materia de Obras y Acciones, anunció la apertura de ofertas para la licitación de la obra de ingreso a la ciudad para realizarla con fondos propios. En tal sentido, destacó la voluntad política del gobernador Gustavo Melella, “a quién agradezco, porque sin la ayuda del gobierno provincial no lo hubiésemos logrado”.

Con la presencia de la vicegobernadora, Mónica Urquiza, las senadoras Cristina López y Eugenia Duré, las diputadas Andrea Freites y Carolina Yutrovic, legisladores y legisladoras electas, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. María del Carmen Battaini, el ministro de Economía de Tierra del Fuego, Francisco Devita, la ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, concejales y concejalas de Ushuaia, representantes de Fuerzas Armadas, organizaciones sociales se realizó la apertura sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Ushuaia.

Así mismo, enumeró también dentro del 2025 la ampliación del plan de recuperación vial, la remodelación del Polo Deportivo de Andorra, la ampliación del plan de veredas, nuevas plazas y playones deportivos, escaleras en los barrios, la constitución del Consejo Económico Social para la definición del Plan Maestro de desarrollo urbano.

Intendente Walter Vuoto , discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante Ushuaia.

Anunció la instalación de un Mercado Concentrador fijo en el predio de la Cooperativa Renacer que contribuirá con la economía de los vecinos y vecinas. “Cuando el Estado interviene, los precios se regulan”. El trabajo se centrará, además, en la generación de suelo urbano, la gestión para créditos hipotecarios , la urbanización General San Martín en todas las etapas y la recuperación de predios.

La construcción de infraestructura deportiva, parques integrales, un entorno seguro para exámenes de conducción, la creación del Polo Gastronómico y la creación del Cuerpo de Promotores Bromatológicos; una Guardia Urbana, un sistema de monitoreo con cámaras de seguridad y nuevos puntos de carga para la tarjeta SUBE.

El Municipio relanzará la nueva Comunidad +U, una plataforma digital para fomentar el consumo local, ampliar beneficios y potenciar el turismo en la ciudad y pondrá en marcha un sistema integral de digitalización municipal, mejorando el acceso de los vecinos a trámites y servicios.

Por otro lado, se relanzará la Casita del Bosque, plan de accesibilidad turística, cursos de idiomas, además de potenciar el turismo, uno de los ejes de desarrollo de la ciudad. Vuoto, sostuvo que “la defensa de nuestra soberanía sobre Malvinas es un compromiso inquebrantable, que nos une en la lucha por la memoria y la justicia histórica”, destacó la Vigilia, los actos centrales, la carrera por Malvinas, el circuito guiado “Pensando en Malvinas”, los espacios alusivos y las capacitaciones.

Intendente Walter Vuoto , discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante Ushuaia.

Desde esta gestión municipal en Cultura y Educación, más de 45.000 personas participaron en eventos, talleres y programas culturales organizados por el municipio, promoviendo la identidad fueguina y la inclusión educativa. Vuoto destacó el acceso a la educación pública, gratuita y de calidad con 700 estudiantes matriculados en las Escuelas Experimentales Municipales , asegurando el cumplimiento del calendario escolar sin interrupciones. Desde las distintas áreas y programas municipales se continuará con la asistencia técnica a emprendedores, el plan de Formación Laboral y el plan de Primer Empleo.

Dirigiéndose al cuerpo de concejales, aseguró que “el pueblo de Ushuaia necesita que estemos a su lado, que escuchemos sus preocupaciones , que estemos presentes en cada espacio donde nos necesiten ”; legislar “con sensibilidad, con cercanía, con convicción”.