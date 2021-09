Zaramay se animó a hablar de todo en una entrevista en la que se refirió a su cruce con Cazzu, al beef con L-Gante, a su relación con Bizarrap y a las tiraderas de Faraón Love Shady y Yao Cabrera.

//Mirá también: Se filtraron imágenes de Tiago PZK y Trueno grabando un videoclip

En primer lugar, Zaramay habló sobre las canciones que le dedicaron Yao Cabrera y el trapero peruano Faraón Love Shady. “Lo tomé como un chiste la canción de Yao Cabrera, yo no contesto más beef. Si tuviera que cobrar para contestar beef, sería millonario. Me causó risa. Lo de Faraón Love Shady es lo mismo, es un meme, lo veo como un chiste”, dijo el cantante argentino, que estuvo como invitado en el canal MOWLIHAWK.

También, fue consultado sobre el cruce que había tenido con Cazzu, quien lo tildó de “fantasma” en “Caja Negra”, y aclaró no tener “ningún rencor”. “No me gusta discutir con una mujer y era algo que no me esperaba de ella. Yo nunca le dije nada, lo único que hice fue defenderme, yo no tengo ningún rencor con ella”, explicó.

//Mirá también: L-Gante reaccionó al tema de Faraón Love Shady contra Zaramay

Sobre L-Gante, Zaramay dijo no fue casualidad lo que dijo de mi sobre el malianteo: “Yo voy a descansar tranquilo porque traje algo a Argentina, la esencia del malianteo y el reggaetón lo traje yo. Siempre me la van a tener que dar a mi, porque yo fui el que lo trajo, eso es lo que le duele al artista”.

Por último, el cantante argentino destacó que con Bizarrap quedaron “sin rencores” y que la relación está bien. En ese sentido, aclaró que anduvieron desencontrados en España por problemas de señal.