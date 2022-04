West Dubai fue muy crítico con Bizarrap por no publica su Music Session, ya que en su lugar el productor argentino lanzó la BZRP Music Sessions #23 con Paulo Londra.

“Biza hermanito, me acabo de meter al Instagram, me dijiste que ibas a sacar mi session y de repente veo que la vas a sacar con Paulo, no eres serio”, dijo West Dubai en una historia de Instagram.

West Dubai, enojado por Bizarrap. Foto: TikTok

El artista español expuso su postura, luego de que no saliera su sesión con Bizarrap, hecho que le molestó y le llevó a decir que Biza es poco serio al publicar primero la session de Paulo Londra. Es que supuestamente le habría prometido el estreno para esta semana.

Incluso, West Dubai reposteo una imagen de un fan en la que aparece él junto a Biza y agrega en un comentario: “A q esperas bro?”. Ahora, habrá que esperar si esta BZRP Music Sessions sale a la luz o si, a partir del conflicto, no se estrenará nunca.

El mensaje de WhatsApp de Paulo Londra a Bizarrap para reservar la sesión 23

En la previa al estreno de la BZRP Music Sessions #23, Bizarrap compartió un mensaje de WhatsApp que el cantante argentino Paulo Londra le envió con respecto a la sesión 23.

dríaLuego de que el posteo de Bizarrap superara los 23 millones de comentarios en Instagram, se confirmó que la sesión 23 con Paulo Londra sal este lunes a las 19. Con la confirmación, llegaron una serie de publicaciones de Biza, quien compartió un mensaje privado del cantante cordobés.

“Quería saber si te pinta hacer un Bizarrap Session de cheto y no sé si es mucho pedir pero quería reservar el número 23 si se puede”, dijo Paulo Londra en una nota de voz.