Tras la separación de Cazzu, Christian Nodal anunció un show en Argentina: el repudio de los fans

Christian Nodal es un cantante mexicano de 25 años, que es sumamente reconocido en su país y en varios países de Latinoamérica por representar el género regional mexicano. Además de su música, en los últimos años tomó reconocimiento por sus relaciones amorosas.

Christian Nodal y su éxito musical Foto: Instagram

En las últimas semanas, Christian Nodal se encuentran en el foco de la farándula, debido a que el 23 de mayo anunció su separación de Cazzu, la madre de su hija Inti, y el 10 de junio confirmó que estaba en pareja con Ángela Aguilar, la cantante de 20 años que solía ser su amiga.

Cazzu y Christian Nodal se separaron, tras dos años de relación y una hija

El accionar de Christian Nodal y Ángela Aguilar generó repudio por parte de los fanáticos de la cantante argentina y por el público en general. Teniendo en cuenta que tras la separación, rápidamente anunciaron la relación, se fueron de viaje y se mostraron a los besos en un show multitudinario.

Christian Nodal y Ángela Aguilar comenzaron una relación Foto: HOLA!

Christian Nodal anunció un show en el Movistar Arena de Buenos Aires

Dentro de este contexto, Christian Nodal se encuentra realizaron su gira “Pa’l Cora Tour”, y anunció su primer show en Argentina. El mexicano se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires el miércoles 14 de agosto, y las entradas salen a la venta el 19 de junio a las 10.00 (horario de Argentina). Nodal escribió en sus historias de Instagram: “Los veo este agosto”.

Christian Nodal anunció un show en el Movistar Arena de Buenos Aires, tras su separación de Cazzu Foto: Instagram

La reacción de los fanáticos, tras el anuncio del show en Buenos Aires de Christian Nodal

Tras el anuncio de que Christian Nodal brindará un show en el Movistar Arena de Buenos Aires, la noticia se volvió viral en X y hubo múltiples comentarios contrariados con la decisión del mexicano. Teniendo en cuenta la reciente separación de Cazzu.

La reacción de los fanáticos, tras el anuncio del show en Buenos Aires de Christian Nodal Foto: Captura de X

“No sabe dónde se mete este tipo”, “Si me regalan la entrada prometo ir con un cajón de tomates podridos”, “Van a ir a bardearlo no más”, “Lo mejor sería que cancele, no va a ir nadie”, y “Espero que hagan patria y nadie le compre las entradas”, entre otros múltiples comentarios.