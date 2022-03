Tiago PZK continúa explorando nuevos sonidos y esta vez lo hizo en “Hablando De Love”, una canción solista donde se anima a jugar con el R&B en compañía de un grupo de coristas. Además, el videoclip cuenta con la participación de Lit Killah y FMK.

“Hablando De Love” muestra la versatilidad de Tiago PZK para fluir en diferentes géneros musicales. En esta oportunidad, el artista de Monte Grande decidió alejarse del reggaetón y el trap para apostar por un sonido más cercano al R&B.

En este single, Gotti demuestra su versatilidad y capacidad para jugar con las melodías y tonos de su voz. Además, cuenta con un grupo de coristas que le aportan una base muy diferente a sus anteriores proyectos.

El videoclip dirigido por Facu Ballve muestra a Tiago en un lujoso restaurante, en compañía de Lit Killah y FMK, y a su alterego en el escenario, cantando para la audiencia presente, entre ella una joven que rápidamente llama su atención.

El descargo de Tiago PZK por la críticas a su “música comercial”

Tiago PZK recurrió a Twitter para hacer un descargo personal sobre sus canciones, aunque rápidamente los usuarios reaccionaron y él decidió explicar su punto de vista respecto a la industria musical.

“Estuve sacando temas que en cierto punto iban por una línea comercial y ahora me toca sacar un poco de lo que a mí me gusta realmente, este mes tema nuevo” fue el primer mensaje de Tiago PZK.

Tras los comentarios cuestionando esa declaración, el músico escribió: “Los que hablan de la industria sin haber sacado un tema o hablar de cómo hacer música sin haberse metido al estudio nunca… escriban un tema antes de escribir boludeces.”

Finalmente agregó: “Y me expresé mal, a mí toda mi música me gusta, algunas canciones no son del género que a mí más me gusta, al fin y al cabo que los artistas hagan música comercial o de nicho, si los escuchan mucho se vuelve comercial, porque su música vende. Y no está mal porque hay que comer.”