Shakira en Argentina: cantó “Acróstico” con sus hijos en el escenario y conmovió a una multitud en Vélez

La escena tuvo algo de película: luces bajas, piano suave, y Shakira dejando que la canción respire. “Acróstico” ya venía cargada de emoción desde su lanzamiento, pero escucharla con los chicos al lado le cambió el peso. No fue solo un feat familiar: fue una declaración abierta de amor maternal en formato estadio.

Cuando entraron Milan y Sasha, Vélez se cayó abajo. Los chicos se sumaron con mucha naturalidad, acompañando a su mamá en un tema que habla de sostén, refugio y futuro. En redes, varios fans celebraron que “el mundo ganó tanto de que salieran músicos y no fifas”, marcando la diferencia con la herencia futbolera de Gerard Piqué.

El clip se hizo viral en las redes.

La tribuna también leyó el gesto como un mimo especial para Argentina. Un comentario viral lo dijo sin filtro: “Shakira con esto diciéndole a Colombia y Mexico que ama a Argentina más que ellos. Mira que regalarle a Buenos Aires el primer performance de sus hijos. No madre, no hay cosa alguna que supere esto. Es un TE AMO nivel Dios a ese público”. La frase corrió como pólvora, entre memes y lágrimas.

El detalle que no pasó desapercibido.

Las próximas fechas de Shakira en Argentina

Para Shakira, este tour viene siendo una mezcla rara de reconstrucción y fiesta. Después de años intensos en lo personal, volvió a los escenarios con una gira gigante por Latinoamérica, y Vélez fue una parada clave. Lo de “Acróstico” no apareció en fechas anteriores con esta puesta, así que el estreno en Buenos Aires suma un capítulo especial a la historia.

La reacción del fandom fue un reflejo del impacto. “Sabíamos que amaba Argentina pero esto es otro nivel”, escribió una usuaria. Otra bancó con una lectura más calma: “Creo que con cada país ha tenido detalles lindos y Argentina no tenía por que quedarse atrás”. Hubo también quienes pidieron bajar la espuma del “ama más a Argentina que a Colombia”, pero en algo coincidieron todos: el momento fue histórico.

Shakira y sus dos hijos.

A Shakira todavía le queda una última fecha en Buenos Aires el jueves 11 de diciembre. Después sigue viaje a Córdoba para tocar el 14 y 15 en el Mario Kempes de Córdoba. Difícil saber si repetirá lo de “Acróstico” con los chicos, pero ya quedó claro que Vélez vivió una noche única.