Seven Kayne estrenó este jueves su nueva canción “No Sé Xq”, que ya superó las 90 mil visualizaciones en YouTube con su video musical en menos de un día y que se encuentra disponible en todas las plataformas.

“No Sé Xq” es un pop que habla de lo que se siente en el comienzo de un enamoramiento y, en ese sentido, el cantante expresa no quiere que esa persona esté lejos aunque todavía no comprende del todo el porqué o no lo quiere aceptar en principio.

Seven Kayne se abrió lugar en la música argentina desde sus inicios con “Si Te Lastimé”, su show en Lollapalooza, seguido de el lanzamiento de su EP “Siete Secretos”, que se volvió viral en TikTok y su show sold out en el Teatro Vorterix en el mes de mayo.

De esta forma, el cantante argentino muestra una dirección musical minimalista y comercial sin abandonar su característica ejecución vocal en “No Sé Xq”, secuela de su exitoso tema “Eso Que Tenés“.

Su sueño de ser Pro Player de LOL y su pasado como skater: 10 cosas que no sabías de Seven Kayne

Seven Kayne es uno de los artistas urbanos de la nueva generación que fusiona el trap con diversos géneros musicales como el rock y el punk. Con su último trabajo discográfico “7 Secretos”, este joven demostró ser uno de los más versátiles de la escena actual.

10 cosas que no sabías de Seven Kayne:

1- Nació en Buenos Aires el 1 de agosto de 1999, su familia está compuesta por su mamá, su papá y un hermano mayor, aunque su padre se fue a vivir a España por trabajo.

2- Tuvo que dejar de ser skater por dos lesiones en sus tobillos que le impedían practicar este deporte.

3- Se entrenó para ser Pro player del videojuego League Of Legends, también conocido como LOL, aunque desistió antes de consagrarse como jugador profesional.

4- Fue influenciado por el fanatismo de su madre por el rock y aprendió a tocar la guitarra desde muy pequeño. Su hermano estudió música y ambos hacían covers en bares y eventos.

5- Descubrió el freestyle como muchos de sus colegas al ver en YouTube la batalla Dtoke vs Sheka de la Final Nacional de Red Bull 2015. Luego se fanatizó con El Quinto Escalón.

6- Eligió el a.k.a. “Seven” para anotarse en las competencias de freestyle en honor al día del cumpleaños de su padre.

7- Más tarde decidió agregarse un apellido relacionado al rap y le gustó el significado de “Kayne” que se traduce como “persona que trae luz”.

8- Abandonó la escuela a los 15 años y le propuso a sus padres hacer un curso acelerado para dedicarle más tiempo a sus pasiones: ser pro player y freestyler.

9- Desde pequeño se sintió atraído por la espiritualidad gracias al famoso dibujo animado “Avatar”, que lo acercó al mundo de la meditación.

10- Su sueño es poder fusionar la música con los videojuegos y presentarse en vivo en el evento anual de League Of Legends.