Parece que fue ayer cuando sintonizábamos la radio o dábamos “play” en Spotify para escuchar por primera vez esos hits que terminaron definiendo el sonido de los últimos tiempos. Pero agarrate, porque la nostalgia te va a pegar fuerte: en 2026 se cumplen 10 años del lanzamiento de varios de los álbumes más importantes del siglo XXI. En el ranking aparecen figuras de renombre como Rihanna, Beyoncé, David Bowie y hasta Ariana Grande.

El 2016 no fue un año más para la música; fue el año de las obras maestras visuales, los regresos inesperados y las despedidas más dolorosas. Si todavía tenés esos temas en tu playlist favorita, lamento decirte que ya pasaron casi diez años desde que salieron a la luz.

¡Sentite viejo! 10 discos icónicos que cumplen una década en 2026: de Rihanna a Beyoncé, los álbumes que marcaron una época

10 discos que en 2026 cumplen una década

Acá te dejamos un repaso por los discos que en 2026 celebran su primera década y que, a pesar del tiempo, siguen sonando tan frescos como el primer día:

Anti – Rihanna: Es, hasta ahora, el último gran testamento musical de RiRi. Con este disco, la de Barbados se alejó del pop masticado para darnos joyas como “Work” y “Needed Me”. Una locura pensar que desde 2016 estamos esperando que saque algo nuevo.

"Anti", Rihanna

Starboy – The Weeknd: Con su nuevo corte de pelo y una estética inspirada en el cine de los 80, Abel Tesfaye se terminó de convertir en el rey del pop oscuro. La colaboración con Daft Punk en el tema que da nombre al disco sigue siendo un infaltable en cualquier boliche.

Lemonade – Beyoncé: Más que un álbum, fue un evento cultural. “Queen B” se puso personal, habló de traición y empoderamiento, y paralizó internet con su estreno en HBO. Un disco que cambió las reglas del juego visual.

"Lemonade", Beyoncé

Blonde – Frank Ocean: Para muchos, el mejor disco de esa década. Un trabajo minimalista, introspectivo y profundamente emocional que elevó al R&B a otro nivel. Si alguna vez lloraste escuchando “Self Control”, ya sabés que pasaron 10 años de ese sentimiento.

Blackstar – David Bowie: Un disco agridulce. Salió apenas dos días antes de que el “Duque Blanco” nos dejara, funcionando como una despedida magistral y planificada. Un cierre perfecto para una carrera irrepetible.

"Blackstar", David Bowie

Energía – J Balvin: Si hoy el reggaetón está en lo más alto del mundo, mucho tiene que ver con este álbum. Con hits como “Ginza” y “Safari”, Balvin exportó el sonido de Medellín a cada rincón del planeta, marcando el inicio de la era del “latino gang”.

Views – Drake: El canadiense dominó el 2016 con este disco. ¿Quién no intentó imitar los pasos de baile de “Hotline Bling” o se puso a perrear con “One Dance”? Fue el disco que lo coronó como el artista más streameado de ese momento.

Dangerous Woman – Ariana Grande: El salto definitivo de estrella juvenil a diva del pop. Con una voz que no tiene techo, Ariana nos regaló himnos de empoderamiento que hoy, una década después, siguen siendo tendencia en redes sociales.

"Dangerous Woman", Ariana Grande

24K Magic – Bruno Mars: Funk, soul y una producción impecable. Bruno nos hizo viajar en el tiempo a las fiestas de los años 80 y barrió con todos los premios Grammy de esa temporada. Un disco que es imposible escuchar sin mover los pies.

A Moon Shaped Pool – Radiohead: Después de mucha espera, Thom Yorke y compañía lanzaron esta pieza orquestal y melancólica que nos voló la cabeza. Un álbum ideal para esos días de lluvia que ya cumple su décimo aniversario.

¿Qué estábamos haciendo en 2016? Mientras estos discos salían, el mundo cazaba Pokémon con el celular, usábamos los filtros de perrito en Snapchat y el trap apenas empezaba a asomar la cabeza en las plazas de Buenos Aires. El tiempo vuela, pero la música queda.