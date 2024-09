Cuál es el significado de la canción “Héroes” de David Bowie, según su exnovia

Hay canciones que han dejado un legado en la industria musical. “Thriller” de Michael Jackson, “My Way” de Frank Sinatra y “Héroes” de David Bowie son algunos singles que quedaron en la historia musical por su melodía y composición.

“Podemos ser héroes, solo por un día, podemos ser nosotros”, recitó el cantautor británico en su canción.

“Heroes” de David Bowie es una de las canciones íconos en el mundo del pop. En principio, la historia detrás del tema consistía en un abrazo entre el productor Tony Visconti y la cantante alemana Antonia Maass. Sin embargo, un documental de BBC habría conformado otra teoría.

La historia detrás de “Heroes” de David Bowie

Los antecedentes detrás de la icónica canción se presentarán en el documental ”Bowie In Berlin”, que se estrenará el próximo 14 de septiembre en BBC Radio 4.

Una obra reciente estudia la figura del gran camaleón del rock.

En el proyecto, Clare Shenstone, la artista y exnovia del cantante, brindó su testimonio y aclaró que la letra describe un adorable momento que vivió junto a Bowie en Berlín.

Clare Shenstone, antigua pareja de David Bowie.

De acuerdo con la artista, ella le comentó al cantante un sueño donde ella nadaba con delfines. Esto se vería reflejado en este verso de la canción: “I wish you could swim / Like dolphins can swim” (Quisiera que pudieras nadar, así como los delfines pueden nadar).

Esta sesión de fotos es una de las escenas destacadas del documental (Captura de pantalla).

Seguidamente, la ex pareja de Bowie recuerda que en su salida por Berlín, pasaron varias horas en La Tumba del Soldado Desconocido, donde vieron varios guardias desfilar. Ese momento los habría marcado para siempre, dado que al caminar por el otro lado del muro, el cantante aprovechó de darle un sentido beso.

“Pasamos un par de horas en la tumba del Soldado Desconocido y los guardias nos ponían los pelos de punta (...) Nos agarramos de la mano muy fuerte y lo asimilamos todo, fue una experiencia extrema. Caminamos por el otro lado del muro. Había focos y se veían las siluetas de los cañones. Íbamos agarrados de la mano, él me tomó la otra mano y me besó. Fue todo tan lindo...”, recordó la artista con sumo cariño.

David Bowie en Glastonbury, show de 2000 que inspiró la grabación de "Toy". (AP)

Finalmente, cuando Shenstone escuchó la canción por primera vez en 1977, reconoció rápidamente la conexión entre las letras y su salida romántica.

“Sabía lo que significaba cada palabra, y describía exactamente momento a momento lo que era ese día”, sentenció la exnovia de David Bowie sobre la canción “Heroes”.