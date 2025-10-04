¿Se vengó de Rusherking? Ángela Torres reveló la peor maldad que le hizo a un ex y dejó a todos sin palabras

Ángela Torres no deja de ser noticia. Desde su llegada a Luzu TV, como reemplazo, la actriz y cantante argentina se volvió viral debido a varios clips en los que revelaba detalles personales e íntimos. Tal es así que, finalmente, la artista quedó como parte del staff fijo del programa conducido por Nico Occhiato y hasta es protagonista de uno de los ships del momento: Margelita.

Meses meses atrás, Ángela Torres estaba muy feliz y enamorada de Rusherking. Sin embargo, el cantante decidió ponerle fin a la relación y se separaron. En medio del duelo, la cantante hija de Gloria Carrá lanzó su álbum titulado No me olvides, y comenzó a trabajar en Nadie Dice Nada.

La cantante anunció su show en el Teatro Coliseo.

Allí, la artista mostró una faceta hasta entonces desconocida y logó cautivar a la audiencia del popular canal de streaming con su sentido del humor, su frescura y su talento para el canto. Pero eso no fue todo: también causó revuelo en términos amorosos, especialmente con su acercamiento a Marcos “El Mito” Giles, con quien nació una especie de romance bajo el apodo Margelita, que fusionan sus dos nombres.

Chau Rusherking: quién es El Mito, el nuevo galán de Luzu TV que despertó rumores de romance con Ángela Torres

Como se suele acostumbrar en el programa de Nico Occhiato, la temática del amor y las relaciones está muy presente. Recientemente, un clip de Ángela Torres hablando de una expareja se volvió viral y generó un gran revuelo en las redes sociales. Allí, la cantante confesó la peor maldad que hizo tras terminar una relación y dejó a todos sin palabras.

Qué fue lo peor que le hizo Ángela Torres a su exnovio

En pleno programa, Ángela Torres se sinceró y reveló cuál fue la peor maldad que hizo tras separarse. “Yo hice algo también que fue que me separé y ese mismo día me fui a estar con el que a él le molestaba”, confesó generando sorpresa en el estudio.

“Con el que él está obsesionado, con el que dice ‘es ahí’ fui a propósito”, agregó. “Ese mismo día me cul** al que le molestaba”, repitió desatando la polémica. Aunque luego aclaró que “fue hace un tiempo”, por lo que descartó que podría tratarse de su última pareja, Rusherking.

Sin embargo este comentario no pasó desapercibido y minutos más tarde, el nombre de Angelita se volvió tendencia en X (antes Twitter). Por supuesto, los comentarios y las reacciones por parte de los usuarios de esta red social no tardaron en llegar y las opiniones se dividieron en quienes la apoyaban y quienes la criticaron duramente.