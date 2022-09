Rosalía confesó que tiene una cuenta paralela de Instagram y explicó los motivos por los que la creó

Como Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, Rosalía se sumó a la lista de celebridades que decidieron abrirse una cuenta paralela en Instagram. Según contó en una entrevista, la cantante española quería publicar cosas del proceso creativo de su último álbum, “Motomami”, y separar el perfil profesional del personal.

“Yo me creé mi cuenta paralela, mi Finsta, y yo ahí publicaba las cosas, iba haciendo mi diario visual de lo que era estar haciendo este proyecto” explicó Rosalía los motivos por los que se hizo una cuenta privada antes de lanzar “Motomami”.

“Lo empecé a principios de 2021, y luego me empecé a plantear ‘¿será que lo abro y lo enseño?’” agregó cómo fue que surgió la idea. “Llega un punto en el que… yo tenía un Instagram muy profesional, tengo que estar comunicando constantemente” detalló sobre la utilidad que le da a su perfil para anunciar sus proyectos y lanzamientos.

“Yo lo que quiero es también usar las redes cuando realmente lo siento con el contenido que realmente está pasando. Estoy muy contenta. Si un día no he tenido tiempo, no pongo nada, y el día que tengo muchas cosas que decir, las digo” finalizó.

Rosalía explicó el origen del meme de “Bizcochito”

Rosalía sabe reírse de sí misma y, sobre todo, sabe cómo explotar la viralidad en las redes sociales. Es por eso que recientemente habló sobre el gesto que hace mascando chicle en vivo durante “Bizcochito” y que ya se volvió un meme.

En una entrevista, Rosalía explicó cómo surgió la divertida cara que pone mientras interpreta su canción en vivo. “Yo estaba en el ensayo, estábamos haciendo la coreografía, y de hacerla tantas veces uno se aburre” señaló sobre la primera vez que hizo la mueca.

Luego confesó que fue “sin querer para hacerle risa a los chicos” y al ver la reacción de sus bailarines decidió implementarla en sus shows. “Dije ‘ya lo voy a hacer’” agregó cuando decidió sumar el detalle que no pasó desapercibido por sus fans.