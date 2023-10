¿Romance confirmado? La inesperada foto de Nicki Nicole y Peso Pluma a los mimos

Los rumores de romance entre Peso Pluma y Nicki Nicole parecen haber llegado a su fin tras una nueva foto que publicaron ambos cantantes en sus redes sociales y que podría ser la tan esperada confirmación sobre su relación.

Las sospechas de un noviazgo comenzaron luego de varios idas y vueltas a través de las redes sociales. Así como también los llamativos encuentros en diferentes partes del mundo, desde un paseo en Disneyland de París, días de playa en Mallorca hasta su estadía en Rosario.

Peso Pluma y Nicki Nicole fueron a la cancha de Newell's Old Boys. Foto: @sebagranata

Ahora, tanto Nicki como Peso Pluma publicaron una foto a los mismos a través de sus historias de Instagram. La imagen fue publicada primero por el cantante mexicano y reposteada por la rosarina. En ella se los ve abrazados y muy juntos, aunque no acompañaron la imagen con un escrito, solo un pequeño emoji en forma de corazón negro. ¿Será esta la tan esperada confirmación?

La primera foto en redes de Nicki Nicole y Peso Pluma

Si bien todo parece indicar que finalmente Nicki Nicole y Peso Pluma están en pareja, recientemente, sus fans se mostraron en contra de esta relación. Todo surgió cuando la cantante argentina habló acerca de su vínculo con el mexicano y, en medio de su nerviosismo, lo comparó con un perro.

Qué dijo Nicki Nicole sobre Peso Pluma que desató polémica

Durante su paso por el programa MoluscoTV, Nicki Nicole habló sobre su vínculo con Peso Pluma. Allí, el conductor le consultó qué tanto le molestaba que le preguntaran sobre su colega. Rápidamente, la artista aseguró que no le molesta, aunque luego hizo una extraña comparación.

Esta frase desafortunada no cayó nada bien entre los seguidores del cantante de corridos tumbados. A través de las redes sociales mostraron su descontento por la comparación y expresaron su enojo argumentando que fue una falta de respeto.

La repercusión fue tan grande que la propia artista salió a pedir disculpas en su cuenta de Twitter (ahora X). “Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa x la pregunta pido disculpas si no se entendió bien lo q quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien q quieroooo”, escribió.

Nicki Nicole habló sobre su relación con Peso Pluma y generó polémica: “No saquen todo de contexto” Foto: Twitter

Peso Pluma defendió a Nicki Nicole tras sus polémicos dichos

A pesar del comunicado de la cantante, el público no se lo dejó pasar y el propio Peso Pluma debió salir a poner un freno. En pleno concierto, el artista mexicano habló al respecto y fue contundente.

“Quiero aclarar algo: no se hagan películas” comenzó diciendo frente a su público. “Nosotros también tenemos derecho a tener nuestra vida”, agregó. Luego, mencionó a la cantante rosarina y le envió un saludo que sirvió para ponerle freno a los comentarios negativos.