Replik se refirió a la última canción que sacó y explicó de dónde salió el título “Teophrastus Phillippus Aureolus Bombastus Von Hohenheim” para ese tema. A su vez, habló de su vuelta a las batallas de freestyle.

“Es el nombre de un alquimista italiano, le dedico una barra en el tema; es un nombre rarísimo, me quise hacer el loco y le puse ese nombre”, contó Replik en una entrevista con Urbana Play.

Al ser consultado sobre sus gustos musicales, Replik expresó: “Soy como mi música, cada vez me siento más identificado con lo que hago. No me suele gustar música alegre, voy más por la música clásica moderna y oscura”.

Con respecto a su último tema, publicado en su canal de YouTube, la canción superó la 130.000 vistas en una semana.

Su vuelta a las batallas

El regreso de Replik a las batallas fue muy esperada y finalmente se dio en el marco de Combate Freestyle.

Sobre esa competencia, al no poder adelantar nada -fue grabada-, sólo pudo acotar que le fue “bien” en su regreso a los escenarios. La última aparición de Replik fue en la FMS Argentina 2019, competencia en la que acumuló 4 puntos y descendió.

Combate Freestyle es una competencia que estará presente en la Argentina, México, Perú y Chile con un formato 7 to punch. Luego, habrá una internacional con los campeones de cada país.

En el jurado de Combate Freestyle estarán Juancín, Tatu y Núcleo, mientras que en las bandejas estará DJ Stuart. Con respecto a los competidores, además de Replik, los MCs son Stuart, Naista, Lucas Larrix, Nacho, Roma, Wolf, Sub, MP, Tink, Cacha, Klan, Staner y Saga.