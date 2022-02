Agudelo 888 se presentará por primera vez en la Argentina en la Fiesta Bresh para seguir expandiendo su música y su nombre en cada rincón. Es que el DJ colombiano explotó durante la cuarentena en 2020 para convertirse en la actualidad en uno de los más codiciados.

En una entrevista con Vía Urbano, Agudelo 888, quien está nominado a “DJ del Año” en los Premios Lo Nuestro 2022, supo compartir escenario con artistas como J Balvin, Karol G, Sech y Jhay Cortéz, y cuenta la experiencia de codearse con artistas de esa talla.

“Estar con ellos es un sueño, no cualquier DJ tiene la posibilidad de compartir tarima con Karol G o J Balvin. Pero no solo ellos, un día fuimos a tocar a Las Vegas y tocaba Tiësto a la tarde, y en el mismo lugar con los mismo equipos tocábamos nosotros a la noche; no lo podía creer, fue increíble”, contó.

Asimismo, pese a estar en fiestas en Las Vegas o en festivales como Baja Beach en México, se sinceró y reveló que lo que más lo movilizó fue tocar en el Estadio de Medellín: “Significa mucho, es mi ciudad, mi casa. Tiene importancia y es pesado para mi porque es una responsabilidad muy grande”.

Al ser consultado por la escena argentina, confesó que alguien de quien le hablaron mucho fue de Hernán Cattáneo. “Escuché algunas cosas de él y suena duro”, dijo. En tanto, posicionó como el número 1 y referente principal en su carrera a Martin Garrix, con quien sueña hacer algo.

Agudelo 888 en la Fiesta Bresh

El DJ colombiano se presentará en la Bresh, fiesta que se llevará a cabo el sábado 26 de febrero en GEBA. El éxito alcanzado por Agudelo 888 lo llevó a grandes escenarios del mundo.

“Espero que la pasen bien, eso es lo más grande que espero de la gente en Argentina, que se lleven una sonrisa. Voy para que se la disfruten y que bailen hasta abajo”, avisó.

Agudelo 888 estará en la Bresh en GEBA. Foto: Prensa CZ

Daniel Agudelo es el DJ de mayor crecimiento en el género urbano, nombrado DJ Urbano del año en los Premios Núcleo Urbano Colombia 2020. Es también creador de una de las marcas más populares dentro de la escena del reggaetón en Colombia, #PuestosPalPerreo.