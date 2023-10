Nicki Nicole habló sobre su relación con Peso Pluma y generó polémica: “No saquen todo de contexto”

En el último tiempo, Nicki Nicole y Peso Pluma se han mostrado muy cercanos. La cantante invitó a su colega mexicano a pasar unos días en su tierra natal. Durante su paso por Rosario ambos compartieron actividades recreativas: desde ir a ver un partido a la cancha de Newell’s hasta saltar en camas elásticas.

Apenas pocos días después, los dos artistas viajaron a Miami para participar de los Premios Latin Billboard. Además, Nicki Nicole y Peso Pluma fueron vistos muy juntos, tomados de la mano en el detrás de escena. La fuerte química se notó durante su performance en vivo de “Por las noches remix”, la canción que lanzaron en conjunto.

Si bien el músico mexicano ha declarado previamente que efectivamente dejó de estar soltero y ahora tiene novia, por su parte la cantante rosarina aún no ha confirmado su estado civil. En una reciente entrevista, le consultaron acerca de su relación con el cantante de corridos tumbados y su respuesta generó una gran polémica en redes sociales.

Fue durante su paso por el programa MoluscoTV donde Nicki Nicole habló sobre su vínculo con Peso Pluma. Allí, el conductor le consultó qué tanto le molestaba que le preguntaran sobre su colega. Rápidamente, la artista aseguró que no le molesta, aunque luego hizo una extraña comparación que no cayó bien entre los fans del mexicano.

Nicki Nicole comparó a Peso Pluma con un perro y debió salir a pedir disculpas

Los dichos de Nicki Nicole sobre Peso Pluma no pasaron desapercibidos por los seguidores del intérprete de “Ella baila sola”. En su declaración, la rosarina comparó al cantante con un perro y luego con un bolso, lo cual despertó el enojo de los usuarios de las redes sociales.

“Imaginate si vos todos los días salís con un perro”, contestó. “No estoy diciendo que seas un perro Hassan, no”, soltó hablándole directamente a cámara como si fuese el propio artista. Mientras los presentes se reían de su aclaración fue más allá y volvió a hacer una extraña comparación: “Es como si te ven todos los días con el mismo bolso”.

A continuación, explicó su propia referencia. “Nosotros vamos juntos a todos lados, nos estamos conociendo y la gente obviamente va a decir ‘¿qué onda?’”, sostuvo. Además, agregó que no le molesta que la gente los vea juntos.

Sin embargo, en las redes no dejaron pasar estas declaraciones y se generó una gran polémica. Tal es así que la propia cantante debió salir a aclarar que no fue con mala intención y que había sido un malentendido.

Nicki Nicole habló sobre su relación con Peso Pluma y generó polémica: “No saquen todo de contexto” Foto: Twitter

“Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa x la pregunta pido disculpas si no se entendió bien lo q quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien q quieroooo”, escribió en su cuenta de Twitter (ahora X).