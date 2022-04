Muphasa arremetió contra la organización de Urban Roosters en las redes sociales, ya que manifestó que le deben 5000 euros y denunció que hubo “fraude deportivo” al señalar que hubo votos que se “inventaron a mano”.

“Los 5000 euros que me debe Urban Roosters me los deben porque en un momento como no tenían plata para pagarle a su personal (mi equipo de trabajo)... Yo pospuse mi sueldo para que le pague a mi equipo”, comenzó Muphasa en Twitter.

Muphasa atacó a Urban Roosters. Foto: Twitter

Luego, llegó la respuesta por parte de la organización de Urban Roosters: “Muphasa no ha pasado la factura para abonarle y nosotros no podemos pagar en negro. A nadie le agrada pagar impuestos pero es lo que toca. Sin factura no podemos abonar y nos negamos rotundamente a pagar en negro”.

Urban Roosters le respondió a Muphasa. Foto: Twitter

Pero el cruce no se quedó ahi, ya que Muphasa arremetió con una catarata de tuits acusando a Urban Roosters de arreglar competencias y de pagar en negro.

“Durante los primeros 2 años de FMS, muchos cachés se pagaron en dólares, en negro, y en mano. Quieren correrme por derecha con facturas sabiendo que en Argentina facturar esa plata ahora representa cobrar el 30% del monto original”, manifestó.

Y agregó: “Tengo una carpeta llena de pruebas de fraude deportivo: muchas planillas de votos durante la temporada 1-2 se inventaron a mano por orden del mismo asier cuando los sistemas digitales fallaban. Eso le costo el descenso a varios MC”.

Las acusaciones de Muphasa contra Urban Roosters. Foto: Twitter

Por último, destacó que “son ratas del peor tipo” y recalcó que “lo que no se va a ir nunca es la mancha imborrable que llevará Urban Roosters”.