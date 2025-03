Milo J rompió el silencio sobre la cancelación de su concierto en la ex ESMA: “Cuidé a mi público”

Milo J forma parte de la nueva generación de artistas argentinos en el género urbano. Con solo 18 años ha logrado sumo reconocimiento internacional por su session con Bizarrap y su álbum debut “111″ publicado en 2023.

Milo J presentó 166, su segundo álbum: un homenaje a Morón, el barrio que lo vio crecer

Tras este éxito, el cantante aprovechó la oportunidad de lanzar su segundo álbum, “166″, que incluye colaboraciones de lujo con Tini Stoessel y Morad. Para celebrar el lanzamiento del disco y un nuevo EP, Milo J invitó a sus fanáticos a un concierto con entrada gratuita en el predio de la ex ESMA.

Todo estaba listo para el gran espectáculo. Sin embargo, el show fue suspendido por la Justicia tras no contar con las autorizaciones correspondientes. "Hemos presentado una medida cautelar para suspender el recital que se iba a realizar hoy en el Museo de la Memoria por no tener la autorización y las medidas de seguridad correspondientes. Se trata de un espacio que depende del Estado Nacional y ya nadie tiene privilegios para realizar este tipo de actos políticos al margen de la ley”, aseveró el ministro del Ministerio de Justicia.

Milo J anunció un show en el Estadio de Morón: ¿cuándo será?

El hecho generó sumo repudio entre los fanáticos y la comunidad urbana, por considerarlo una supuesta “censura”. Por este motivo, Milo J decidió romper el silencio y hablar sobre lo ocurrido durante una entrevista en OLGA.

La postura de Milo J tras la medida cautelar del Gobierno contra uno de sus conciertos

El joven de 18 años opinó sobre lo sucedido en el programa “Tapados de Laburo”. Allí, explicó que no quiso discutir con la medida impuesta por el Estado tras ver una gran cantidad de cuerpos policiales en la zona. “Había operativos policiales al lado de adolescentes (...) había mitad de cuadra de camiones hidrantes. Y tuve una imagen que no me gustó un caraj* y me dio miedo”, aseveró.

“Yo pude haber salido al show y decirles: ‘vayanse a la conch* de su madre’ y salgo en todos los diarios. Pero si sale un fan lastimado, eso no se negocia. Cuidé a mi público porque los descuidaron”, sentenció con suma cautela.

Finalmente, el cantante determinó con que fue uno de los momentos más complejos en su carrera, por lo que se invirtió en el show. “Fue feo, fue una inversión de nuestro equipo (...) ni siquiera para el operativo, llamé al gobierno. Mucha gente hablando sin saber y no se, y fue feo”, cerró el joven de 18 años.