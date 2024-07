De “M.A.I” a “I’AM”, la triste historia de amor de Milo J

Milo J es un cantante argentino de 17 años, que a su corta edad logró conquistar a colegas y a un enorme público. En esta oportunidad, el oriundo de Morón lanzó su segundo álbum de estudio, llamado 166, en honor al colectivo de su barrio, y entre las 12 canciones, hay una de desamor.

El éxito musical de Milo J Foto: Instagram

Milo J comenzó a sonar gracias a sus canciones “Milagrosa” o “Rara vez”, pero la canción que le permitió conquistar a un público mayor y no tan de nicho fue “M.A.I”, una canción de amor que da cuenta del poder para escribir del joven. La misma fue lanzada en el álbum 111, el pasado 30 de noviembre de 2023 y dedicada a su pareja de ese momento, Martina, una joven de 19 años.

Milo J junto a su novia, Martina Foto: Instagram

“No me imaginé que funcionaba así, no buscaba amor y un día te encontré, estaba vivo, pero con vos comencé a vivir. Fuiste una bendición, me queda agradecer. Sos ese cuento del que no quiero saber final, ese cometa que tuve suerte de presenciar… Lograste comprender lo que ni yo entendí, tus palabras hoy, fueron miradas ayer. Preferiste escuchar antes que verme sonreír. Me hiciste ser mejor, me queda agradecer”, dice una parte de la canción “M.A.I”.

A pesar de esto, en febrero de 2024 comenzaron los rumores de que Milo y Martina se habrían separado, y desde entonces, no se volvieron a mostrar juntos. Aunque aún se siguen mutuamente en Instagram.

El después de “M.A.I”: Milo J lanzó “I’AM”, una canción de desamor

El pasado 11 de julio, Milo J presentó 166, su nuevo álbum de estudio y entre las 12 canciones, hay una que llamó la atención: “I’AM”, letras que al revés dicen “M.A.I”. En este caso, no es una canción de amor, sino que de desamor y decepción.

“Estoy peor de lo que vos pensaste, por dejarte. No me arrepiento, perra, no era feliz. El tiempo predijo lo que un día escribí. Estoy triste, cortaste una parte de mí, el viento borró tu kiss. Tus te amo no son falsos, pero vienen con fecha de vencimiento. Mi alma está en un hombre muerto. Quise entenderte, pero amarte es una lucha, no un alivio. Fuimos como arena al viento. Carcelera del alma, déjame volar, dame armas para defenderme… Ya no sentía lo mismo que antes, me alejé porque vos no te fuiste. Quería estar tranqui, no lo entendiste. Quisiste quererme y no lo conseguiste… No quería cambiar para gustarte, ¿soluciones? Manipularme ¿Quién podría seguir? Vos querías la razón, yo, amarte, qué corazón cobarde”, dice una parte de la triste canción.

Además, cuando en “M.A.I” gritaba el nombre de la canción en el estribillo, en el caso de “I’AM”, Milo J también gritó el nombre de la canción, pero agregó: “Don’t with me… No hay más”. Y en el videoclip, antes Milo estaba acompañado y ahora está solo. Muchos fans se identificaron con el cantante e hicieron un trend en TikTok, mi “M.A.I” también se volvió “I’AM”.