María Becerra y J Rei han captado la atención del público durante los últimos días a través de las redes sociales ya que dejaron pruebas de que estarían en una relación amorosa. Los cantantes se mostraron juntos y muy felices, dejando atrás a sus respectivas ex parejas: Rusherking y Cazzu.

Luego de que se viralizó un video de J Rei acompañado por una misteriosa chica en uno de sus shows, comenzaron a crecer los rumores de romance con María Becerra. Más tarde, sus fans compararon las stories que subían cada uno a sus cuentas personales de Instagram y coincidían: una habitación de hotel, la remera de la artista y hasta el mismo auto.

Descubrieron que J Rei se llevó un recuerdo de María Becerra a su gira Foto: Instagram

Por su parte, María Becerra se animó a subir una foto tomada de la mano con un hombre, aunque no reveló de quién se trataba, se podía ver una campera blanca muy similar a la que usa Rei. También estuvo en la peluquería del cantante, donde se realizó un corte de pelo muy parecido al de la madre del autor de “Tu Turrito”.

Pese a que no confirmaron con palabras, la intérprete de “Ojalá” dejó su ‘me gusta’ en tweets que opinaban sobre su situación sentimental. Durante la gira, J Rei hizo un vivo junto a su mamá y la nena de Argentina sorprendió al unirse y dejar un cariñoso comentario: “Mi suegra la más linda es.”

María Becerra y J Rei: las pruebas que confirman el romance Foto: Instagram

Por último, luego de estar separados algunos días por compromisos laborales, los artistas volvieron a encontrarse y finalmente se mostraron muy cariñosos, a los besos, delante de sus seguidores.

María Becerra y J Rei: las pruebas que confirman el romance Foto: Instagram

Rusherking y Cazzu: Las ex parejas de María Becerra y J Rei

Rusherking habló recientemente de su separación de María Becerra. Sobre cómo fue que terminaron y cuál es la imagen que tiene de su ex pareja hoy en día, el cantante dijo: “Tengo una imagen buena, terminamos lamentablemente mal, como es públicamente conocido, pero me quedo con las cosas buenas que vivimos. Tengo un buen recuerdo sobre ella, obvio, no es que está todo mal.”

Por su parte, Cazzu no hizo declaraciones sobre la relación de su ex novio, J Rei con María Becerra, con quien formó una amistad luego de colaborar en “Animal” y en “Maléfica”, uno de los tracks de su nuevo álbum.