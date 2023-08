Llega la Bichota Season, una versión deluxe de Mañana Será Bonito, el último álbum de Karol G

Karol G sorprendió gratamente a sus fans al anunciar la fecha de lanzamiento de su próximo álbum titulado Mañana Será Bonito (Bichota Season). La noticia emocionó a sus seguidores, quienes esperan con ansias este nuevo trabajo de la artista colombiana. Con su estilo único y su éxito en ascenso, se espera que este proyecto sea otro gran hito en su carrera.

En un breve video de casi 30 segundos, Karol G muestra su creatividad al dibujar la portada del álbum con grano a grano de arena en tonos rosados y negros. Mientras lo hace, deslumbra con su largo cabello rosa pastel y su sensual bikini. Al final del clip, una voz se escucha diciendo “Bichota Season”.

Llega “Mañana Será Bonito”, la Bichota Season de Karol G Foto: instagram

El anuncio llega poco después del lanzamiento del último sencillo titulado “S91″. Inspirada en el popular versículo bíblico del Salmo 91, la canción habla sobre la superación de la adversidad. Con este tema, la cantante colombiana demuestra una vez más su versatilidad artística y su habilidad para conectar con su audiencia a través de letras significativas y melodías cautivadoras.

En la leyenda del post en Instagram, la artista emocionó a sus seguidores al compartir la noticia y la esperada fecha de estreno. “...este Tour no sería lo mismo sin el final de esta historia”. Como anunció, Mañana Será Bonito, Bichota Season se lanzará el 11 de agosto.

Mañana Será Bonito (Bichota Season), lo nuevo de Karol G

El lanzamiento del álbum Mañana Será Bonito (Bichota Season) coincidirá con el emocionante inicio del tour de Karol G. La gira, compuesta por 15 fechas en diversos estadios de todo el mundo, dará inicio en el Allegiant Stadium en Las Vegas. Posteriormente, llevará su espectáculo a ciudades como Pasadena, Miami, Houston y Dallas, antes de culminar el 28 de septiembre en el Gillette Stadium de Boston.

“Esto será mucho más sexyyy aaaa!!!!😭😍 no he superado aún el primero ME ENCANTA!”, “Karol harás que quede pobre, si a todo contigo”,”Nosotros estamos super readyyyyyyyy lo que se viene es 🔥🔥🔥🔥🔥 te amooooooa romper!!!!, “Este será mi regalo de cumpleaños adelantado😍😍 te amooooooooo”, fueron algunos de los tantos mensajes que le dejaron sus fanaticos al posteo de la artista colombiana.