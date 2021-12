Lit Killah se sumó a la lista de artistas que pasaron por las Claro Sessions, el ciclo de música en vivo transmitido por streaming, donde interpretó junto a su banda algunas de las canciones de su álbum debut “Mawz”.

“California”, “My Bag”, “Ese Mensaje”, “Hechizame”, “No Hables Mal De Mí”, “Déjame Tranki”, fueron los temas de su disco debut elegidos para interpretar en la terraza de Salidas Polo Cultural. En su repertorio Lit también incluyó los singles “Eclipse”, “Bufón” y “Apaga El Celular”.

Antes de la presentación en vivo, el rapero habló acerca de su exitoso presente, sus inicios como freestyler y opinó sobre la actualidad de la industria musical argentina. “Todavía no me siento profesional” confesó apenas comenzó la entrevista. “Soy muy exigente, siento que me falta mucho por recorrer” admitió.

Con la misma sinceridad sostuvo: “La evolución de la escena argentina la veo en crecimiento full. Nos vamos a adueñar del mundo” dijo convencido. Como si lo hubiese analizado muchas veces, agregó: “en el top 30 somos todos pibes de 23 años para abajo, más jóvenes que en cualquier otro país, con más hambre que nadie y con mucho talento. En poco tiempo ya estamos logrando cosas re zarpadas y esto sigue para rato.”

Sobre su actual situación sobre el freestyle declaró: “Sigo tirando freestyle todos los días, no como antes, obviamente. Antes lo hacía para mejorar y sentirme bueno en eso, hoy en día lo hago como hobby.” Aunque también lo tiene presente en su faceta artística: “En los shows lo suelo hacer para ese público que está desde el principio, siguiéndome antes de que hiciera música.”

Como él, varios de los actuales exponentes del género surgieron de las batallas de gallos realizadas en plazas y ahora conquistan el mundo con su música. “Es un orgullo haber pertenecido a la primera camada de los artistas urbanos que salieron de acá, que fuimos todos los de El Quinto Escalón” aseguró Lit y dijo que ver el crecimiento de sus colegas “te llena de orgullo”.

Sobre su evolución musical confesó que recién cuando se sintió completamente satisfecho con él mismo decidió crear “Mawz”, su primer disco. “Ahora estoy mucho más armado artísticamente. Soy 100% lo que quiero representar” afirmó y sentenció: “Siento que mi estilo está totalmente unificado.”