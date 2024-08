Las exóticas vacaciones de Ángela Torres y Rusherking en Japón: “Gasté 2.000 dólares en...”

Aunque los rumores de relación comenzaron a finales de 2023, Ángela Torres y Rusherking, ambos cantantes de la música urbana, confirmaron su romance este 2024, y como muestra de su presente emocional, prepararon las valijas para embarcarse en un viaje a Japón.

El romance entre Ángela Torres y Rusherking

En una entrevista con Infobae, Ángela Torres había adelantado que junto a Rusherking y una pareja amiga se irían de viaje a Japón por medio mes. “Es un viaje que haces una sola vez en la vida. Yo me pienso comer todo, no me pienso cuidar nada”, contó la cantante.

Ángela Torres y Rusherking durante su viaje en Tokio, Japón Foto: Instagram

Como detalles del viaje, Ángela reveló que los pasajes les costaron 2.000 dólares, considerándolo uno de los gustos más costosos que se dio en su vida. Además, que solo tienen hospedaje por unos días y que planean tener una escapada espiritual y romántica. “Queremos ir a las afueras de Japón a plantar Wasabi”, explicó Rusher.

Rusherking durante su viaje en Tokio, Japón Foto: Instagram

Durante el viaje y en la zona céntrica de Tokio, la capital del país, la pareja compartió en sus cuentas de Instagram diferentes postales de momentos que vivieron durante sus vacaciones. Desde fotos en el subte y en las calles de la ciudad, hasta en parques y edificios arquitectónicos, y probando comidas típicas.

Ángela Torres durante su viaje en Tokio, Japón Foto: Instagram

“Qué locura Japón, estoy flashando y no entiendo nada de cómo hablan aquí, pero los amo igual. Falta poquito para el álbum estoy feliz. Viviendo un proceso increíble”, escribió Rusher.

Rusherking durante su viaje en Tokio, Japón Foto: Instagram

Mientras que Ángela mostró que se había teñido el pelo de colorado y lo hizo posando con la seña típica de corazón en Japón.

El dulce de Totoro que comió Ángela Torres en Japón Foto: Instagram

La cantante se mostró sacando peluches con forma de ballenas y de mochis, un dulce típico de Japón. Además, probó un dulce con forma de personajes de animes.

Rusherking fue parte de La Voz Uruguay, el reality

Rusherking fue como jurado invitado a La Voz Uruguay, el reality de cantante, y estuvo en reemplazo de Agustín Casanova, el líder de Márama.