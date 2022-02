Lara91K anunció que el próximo jueves 10 de febrero lanzará “Como antes”, su primer disco como solista. Asimismo, ya presentó la tapa y el tracklist, que incluye colaboraciones de peso.

“La tapa es muy special porke tiene una foto mía de cuando iba al cole con la gorrita para atrás original tomboy since siempre! Nada.. ke decirles? No tengo palabras para este momento. No quiero anticiparles más así se comen su propio viaje”, escribió Lara91K en su cuenta de Instagram.

Tapa del nuevo disco de Lara91K. Foto: Instagram

Con respecto al tracklist, que cuenta con 20 canciones, hay colaboraciones con artistas de gran peso: Paco Amoroso, Santiago motorizado, Dinastía, Duki y Saramalacara.

Cabe recordar que el último tema que lanzó Lara91K fue “Eres para mi” con Duki, que ya tiene en YouTube más de cuatro millones y medio de views en poco menos de un mes.

Tracklist del nuevo disco de Lara91K. Foto: Instagram

“Eres para mí” fue su segunda colaboración. El single fue producido por Yesan y Percii, y cuenta con un videoclip donde aparecen invitados especiales como Ca7riel y Saramalacara de la RIP Gang.

Lara y Duko tienen una amistad desde hace muchos años y ya habían colaborado en “Sol”, una canción perteneciente a “Desde El Fin Del Mundo”, el álbum que lanzó el trapero en 2021.