Lali Espósito respondió de todo: “Aguanten los primos que están buenos”

Lali Espósito no para de crecer y ser un éxito, no solo en Argentina sino también a nivel mundial. Ahora se encuentra haciendo su tour por Europa: comenzó en Francia en el festival Vive Latino y seguirá por Italia, Polonia y numerosas ciudades de España, donde es casi local y muy reconocida.

Lali Espósito con un look sexy en Madrid Foto: Instagram

En una entrevista para la revista Glamour México y Latinoamérica, Lali se atrevió a responder y dar consejos ante algunas preguntas inesperadas. Sentada en un sillón con un fondo fucsia, con un traje negro, la cantante no dudó en decir todo lo que pensaba.

Ante la pregunta: “¿Cuál es el peor consejo de la historia?” La cantante respondió: “Los que te pueda dar yo”, y así comenzaba el gracioso video.

Uno de los consejos de la autora de “Diva” fue dejar el teléfono en otra parte de su casa, no verlo, para poder concentrarte en los quehaceres diarios. Ella misma se autopercibe como la persona “más dispersa de la galaxia”, por este motivo, tener el celular lejos suyo hace que pueda poner foco a lo importante y no distraerse fácilmente.

Una de las partes más divertidas de la entrevista fue cuando Lali sacó un papel con un mensaje de una fan que decía: “Creí que me había enamorado, hasta que conocí al primo”. En este momento la cantante de “Quienes son” largó una carcajada típica de su personalidad y no dudo en responder: “Aguanten los primos que están buenos” y agregó: “Sinceridad, mira gordi no sé, pero me pasa esto con tu primo, también hay que ver si es recíproco con el primo, porque si no te vas a meter a una pileta que no tiene agua, a una piscina del mal”.

Lali Espósito fue consultada sobre su “secreto” para vivir empoderada

Entre varias de las consultas y preguntas que Lali se animó a responder, surgió una cuestión muy fundamental y que atraviesa mucho a la cantante desde hace muchos años.

Lali Esposito Foto: Youtube

Uno de los mensajes que leyó la autora de “Obsesión” fue uno que le pedía el secreto para empoderar a otras mujeres. Ante esta pregunta la artista se puso más seria y respondió: “No creo que existan secretos, creo que existen hechos. Yo creo que es muy inspirador ver a una mujer que intenta a pesar de todas las trabas que aún existen para nosotras en algunos aspectos. Es muy emocionante ver a una mujer que va, que hace y que se empodera desde su arte, desde su trabajo”.

Y agregó: “Yo me he inspirado gracias a otras mujeres mucho, entonces creo que lo más lindo, que no es un secreto, es observar y escuchar, sacarnos ese chip que aún existe, que la otra es una competencia, la otra es lo más inspirador que te puede pasar”.

Cómo sigue la gira de Lali Espósito

En su primer show, la artista no se sintió del todo cómoda por algunas desprolijidades técnicas e incluso lo compartió con sus fans en un tuit que fue muy polémico: ”La pase como el *rto por problemas técnicos y de sonido en el show de hoy, pero no importa. Le damos para adelante que recién empieza esta locura. Increíble la onda total con la que me recibió el público”, escribió.

Por supuesto, y como es de esperarse de una artista tan talentosa y exigente, este percance no la detendrá y seguirá con su tour con la misma energía y talento que la caracteriza. Además de tener el amor de sus fans que siempre la apoyan.

“Nos dimos cuenta, igual vimos que lo diste todo y te ovacionaron. Relax, un vinito y seguimos mañana. Te amamos”, “Tranquila reina, son cosas que pueden pasar y se comprenden, a sacudirse y seguir adelante, acá lo importante es que diste un tremendo show, escuchamos por primera vez en vivo las nuevas canciones con unas coreos de locura y enamoraste a todo ese público con tu arte”, fueron algunos de los comentarios de apoyo a la argentina.