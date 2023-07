Lali Espósito estrenó el videoclip de “¿Quiénes son?” con la participación de Moria Casán

Este jueves, Lali Espósito estrenó el videoclip de su canción “¿Quiénes son?”, otro de los hits que se encuentran en su disco homónimo. Este lanzamiento cuenta con la participación estelar de Moria Casán.

La cantante se encuentra en una exitosa gira europea, atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. Y el estreno se suma, sin dudas, a sus numerosos hitos.

Lali y Moria grabaron un videoclip juntas.

La misma Lali contó cómo fue que se comunicó con Moria Casán para pedirle permiso y usar su famosa frase “¿Quiénes son?” en su canción. La diva no solo le dio el ok, sino que el audio del “permiso” forma parte de la introducción al track.

Pero además de prestar su voz para el single, la “One” protagonizó la pieza audiovisual con Lali. El tema había sido lanzado en abril y casi de inmediato se convirtió en uno de los favoritos de los fans.

El videoclip

El videoclip oficial fue dirigido por la propia Lali junto a Lautaro Espósito y se caracteriza por el alto nivel de brillo y glam.

Las dos icónicas artistas pasean en un auto, relajadas, desprejuiciadas y poniéndose por delante de todo. Lali canta y Moria se dedica a samplear en persona su frase ya histórica.

Como no podía ser de otra manera, en uno de los pasajes Lali y su cuerpo de baile se prestan a una coreografía increíble.

La letra completa de “¿Quiénes son?”

Falta, ¿qué te hace falta?

Me da ternura como llorás (¿quiénes son?)

Luces, te faltan luces

Solo proyectas oscuridad (¿quiénes son?)

Mienten, me impresiona mi impacto

Tan prendida que te quemo al tacto

Dientes, apretando los dientes

Estás porque estoy todo el día en tu mente

Talk, talk, talk pura mierda, bebé

Yo, yo, yo tiro flores, bebé

No, no, no tengo tiempo pa’ na’

Menos pa’ atajar tu agresividad (¿quiénes son?)

Ni un te odio, ni un te quiero

Todo fakin’, yo lo veo

Si no sabes na’ de nada

Mejor shut the fuck up

Falta, ¿qué te hace falta?

Me da ternura como llorás (¿quiénes son?)

Luces, te faltan luces

Solo proyectas oscuridad (¿quiénes son?)

Falta, ¿qué te hace falta?

Me da ternura como llorás (¿quiénes son?)

Luces, te faltan luces

Solo proyectas oscuridad (¿quiénes son?)

Mi presente superando mi pasado

Mientras llevas todo el día ahí sentado, ¿qué?

Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo

Que si a tantas me he besado

Talk, talk, talk pura mierda, bebé

Yo, yo, yo tiro flores, bebé

No, no, no tengo tiempo pa’ na’

Menos pa’ atajar tu agresividad (¿quiénes son?)

Mi carácter cuestionado

Te quedaste en el pasado

Likes pendientes están colgados

Que se calle el decorado

Falta, ¿qué te hace falta?

Me da ternura como llorás (ja, ja; ¿quiénes son?)

Luces, te faltan luces

Solo proyectas oscuridad (¿quiénes son?)

Falta, ¿qué te hace falta?

Me da ternura como llorás (¿quiénes son?)

Luces, te faltan luces

Solo proyectas oscuridad (¿quiénes son?)