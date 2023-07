La vez que Rosalía fue rechazada en una audición durante un programa de talentos antes de ser famosa

Rosalía se ha posicionado como una de las artistas más versátiles y talentosas de la escena musical. Su música y originalidad han dejado una huella significativa, marcando un antes y un después en la industria. Recientemente culminó el Motomami World Tour, con una espectacular presentación en el festival Lollapalooza París 2023.

Con cada actuación, Rosalía ha cautivado a audiencias de todo el mundo, llevando su estilo único y energía contagiosa a los escenarios internacionales. El Motomami Tour ha sido un rotundo éxito y ha consolidado aún más su estatus como una de las artistas más destacadas y influyentes de la actualidad.

Rosalía se despide del "Motomami world tour" Foto: twitter

“Hoy se acaba Motomami”, tuiteó emocionada pocas horas antes del último concierto de su ambicioso World Tour. La talentosa cantautora española concluyó una gira mundial impresionante de casi 70 fechas con una última actuación el sábado 22 de julio. Durante este emotivo evento, pronunció un discurso lleno de reflexiones, no solo sobre la gira en sí, si no también sobre el significado detrás de su álbum Motomami.

“La lista de bendiciones que Motomami me ha dado es infinita y Motomami se termina en París”, dijo a una multitud eufórica. “Tantos de vosotros me habéis conocido gracias a este proyecto, gracias a este disco y a los que os estoy muy, muy agradecida. El siguiente capítulo aún no sé cómo será. Hay algunas ideítas, o ilusiones, pero, pues yo qué sé, solo Dios sabe, Dios dirá. A todos mis fans en el mundo entero quiero que sepáis, que os adoro y que sois lo mejor que me ha pasado”, expresó con mucha emoción.

La cantautora española Rosalía durante el concierto gratuito de su Motomami World Tour en el Zócalo de la Ciudad de México el 28 de abril de 2023. (Foto AP/Marco Ugarte)

Aunque la autora de “Despechá” es, sin duda alguna, una artista indiscutible y aclamada en la actualidad, su camino hacia el éxito no estuvo exento de dificultades. En su pasado, Rosalía enfrentó algunos tropezones y situaciones desafiantes que reflejan que sus comienzos no fueron sencillos. En particular la vez que fue rechazada debido a su voz e interpretación en un reality de música.

La vez que Rosalía fue rechazada en un programa de talentos

En sus inicios, Rosalía formó parte del programa de televisión llamado Tú sí que vales cuando apenas tenía 15 años. En este show, los participantes debían realizar espectáculos en los que interpretaban canciones y realizaban coreografías.

En uno de los episodios, la cantante decidió interpretar “Como en un mar eterno” de Hanna, un tema con toques de flamenco, género por el que posteriormente se dio a conocer mundialmente. Sin embargo, su actuación no fue del agrado de los jueces en ese momento.

En el video del programa, se puede apreciar cómo los jueces le piden a Rosalía que interprete una nueva canción, reconociendo que su talento vocal no era malo en absoluto. Sin embargo, consideraron que la melodía que había elegido no le favorecía adecuadamente.

En respuesta a los comentarios de los jueces, Rosalía no se desanimó y, en cambio, decidió demostrar su potencial cantando a capela “No One” de Alicia Keys, lo que la llevó a pasar a la siguiente ronda. Sin embargo, en la siguiente fase, al interpretar “Leave” de JoJo, lamentablemente no tuvo la misma suerte y fue rechazada.

Uno de los jueces le expresó: “Tienes mucho potencial, pero aún no sabes sacarlo”. A pesar de la desilusión, Rosalía mantuvo una actitud positiva y expresó que había acudido al programa para mejorar y recibir críticas constructivas de profesionales como ellos. “No pasa nada, yo vengo aquí a recibir las críticas y a aprender de profesionales como vosotros. Acepto tu opinión”, comentó con madurez.

Las primeras fotos de Rosalía en eventos Foto: Twitter

Luego, otro de los críticos mencionó que no la pasaría a la siguiente ronda, ya que había desafinado. Esta experiencia en el programa le sirvió como una valiosa lección, y a partir de ese momento, Rosalía continuó trabajando arduamente para desarrollar su voz y estilo musical, alcanzando el éxito que la caracteriza hoy en día.