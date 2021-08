L-Gante reaccionó a través de Instagram a la Freestyle Session #14 de Zaramay, dedicada al cantante de cumbia y en la que se escuchan y muestran mensajes entre los artistas.

“La verdad te juro que pensé que iba a ser más piola, a mí no me causó nada. Lo único que me sentí incómodo fue que al pibe lo filmaron con un celular, háganlo hacer las cosas bien, y que el beat es todo igual, es un reggaetón como un pista de internet que puede descargar cualquiera”, dijo L-Gante sobre la tiraera de Zaramay.

Asimismo, el cantante de cumbia 420 se refirió al audio que se escucha en el inicio del videoclip de Zaramay y al video en el que se lo ve pintándose los labios. “Me quiso descansar con audios de antes de estar pegado, con toda mi buena onda, y con un video pintándome porque tenía 14 años apostando, jugando”, explicó.

“Muy buenas letras ficticias, las mejores, pensé que era una tiraera argentina, parecía extranjero. Aburrido, lo tenés que escuchar. Pensé que iba a haber algo nuevo. Rompete un billete y que por lo menos esté buena la calidad”, agregó.

Y concluyó: “Tomá tus cinco minutos de fama, no lo considero competencia ni a palos”.