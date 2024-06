La palabra de Tiago PZK, tras ser acusado de golpear a un youtuber en el baño de un boliche

Tiago PZK es un cantante argentino de 22 años, que comenzó a ganar reconocimiento por sus batallas de freestyle y más tarde se lanzó como cantante solista, siendo parte de “Los del Espacio” y “Los de la casa”. Actualmente, es uno de los referentes del género urbano en el país.

El éxito musical de Tiago PZK Foto: Web

Además de su popularidad por la música, en el último tiempo Tiago PZK estuvo en el foco de la audiencia por sus relaciones amorosas y porque varios youtubers, entre ellos, Brunenger lo acusaron de “buitre” por hablarle a sus parejas.

Brunenger, el youtuber que acusó a Tiago PZK Foto: Web

Brunenger acusó a Tiago PZK de haberlo golpeado

En esta oportunidad, en la madrugada del viernes 21 de junio, tanto Brunenger como Tiago PZK salieron a bailar al boliche Picheo de Pilar, y en sus historias de Instagram, el youtuber mostró las heridas que le quedaron en el rostro y dijo: “Estaba en Picheo, vino Tiago PZK a querer ‘hablar’ a los gritos y me empezó a pegar entre seis amigos. Estoy caliente porque estos son los mismos que se hacen los moralistas con otros temas y después te pegan entre seis”.

“Vino un guardia, sacó a todos y quedé yo solo, y los amigos me empezaron a pegar de los costados y él de frente. Manga de cagon**”, agregó Brunenger. “Vos a venir al baño a hablar conmigo”, explicó el youtuber que Tiago le dijo y él le aclaró que no quería, y relató: “Me pega de una. Un problema entre uno contra uno, bueno, pero me empezaron a pegar los amigos. Él se tiró para atrás y dejo que todos los amigos vengan a pegarme. Eso es lo que se hace cuando uno es cag** y tiene el cu** sucio, e hizo las cosas mal. Yo lo único que hice fue defender a mi amigo por Twitter”.

La palabra de Tiago PZK, tras la pelea con Brunenger

Tiago PZK no esperó y en la madrugada del viernes 21 de junio, tras regresar del boliche, habló sobre su pelea con Brunenger y explicó: “Me veo obligado a salir a hablar porque siempre me quedo callado en estas situaciones y me vengo comiendo un par de garrones que no me merezco porque la gente que me conoce sabe que no soy una mala persona”.

Luego, el cantante argentino se refirió a la pelea con el youtuber: “Estaba en una fiesta con mis amigos y veo a una persona que tiene algunos problemas conmigo y nunca los aclaramos. Entonces, me acercó y le digo: ‘vení, vamos a hablar al baño’, porque quería hablar, la gente que me conoce sabe que nunca me agarre a las piñas, que no soy violento. De hecho, mi historia cuenta lo contrario”.

Tiago PZK dijo que le insistió para ir a hablar, ya que Brunenger no quería, y que cuando estaban hablando se acercó un amigo del youtuber y se puso frente a frente con él. “En ese momento se fue todo al caraj*, no pude controlar la situación”, explicó el rapero.

Luego de eso, Tiago explicó que se acercó a Brunenger y le aclaró: “Yo quería hablar con vos, no te iba a pegar”, y frente a esta situación el youtuber reaccionó y Tiago dijo que el influencer enloqueció y le dijo: “¿Qué me vas a pegar vos a mí?”, y luego de ello, empezaron los empujones, entra en acción el personal de seguridad y hubo piñas por todos lados, según el relato de Tiago.

Finalmente, Tiago explicó que él no estaba alcoholizado y aseguró: “Lo único que le voy a pedir a la gente que sea neutral, que escuchen los dos lados de la campana. Yo siendo una persona que trabajo por mi familia y por mi carrera, no voy a buscar problemas con una persona que tiene influencia y que me puede jugar en contra”.

Como conclusión, Tiago explicó que no tiene que hacer caso a las cosas que se dicen de él y enfocarse en su carrera. Además, aseguró haber arreglado los malentendidos que había con los otros youtubers y explicó que se han pedido disculpas.

Brunenger desmintió la palabra de Tiago PZK

Tras los dichos de Tiago PZK defendiéndose, Brunenger volvió a publicar un video, y explicó que el cantante comenzó todo y fue el primero en pegarle. Además, mostró que estaba en la guardia médica para asegurarse que se encontraba bien.