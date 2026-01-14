La agenda de verano en la Ciudad de Buenos Aires suma un hito histórico. Este viernes y sábado, los Bosques de Palermo serán sede del primer Billboard Argentina Summer Festival, un evento con entrada libre y gratuita que reunirá a las figuras más importantes de la música actual.

Desde el RKT de La Joaqui y el trap de Lit Killah, hasta la cumbia legendaria de Los Palmeras y el pop internacional de Mau y Ricky, el festival propone un recorrido por todos los géneros en un entorno natural único.

La Joaqui y Los Palmeras gratis en Palermo este finde: horarios y cómo llegar al Billboard Summer Festival

Ubicación y Horarios

El festival se llevará a cabo en el Parque Berlín, ubicado en la intersección de Av. Figueroa Alcorta y Av. Dorrego.

Días: Viernes 16 y sábado 17 de enero.

Horario de apertura: 16:30 h.

Cierre de jornada: 23:30 h.

Grilla confirmada: Quiénes tocan cada día

Viernes 16 de enero: El día urbano

La primera jornada estará enfocada en los sonidos que dominan los rankings actuales:

La Joaqui

Lit Killah

FMK

Seven Kayne

Rosario Ortega, Alan Lez, Luana, Adollz y Nemi.

Sábado 17 de enero: Pop y Cumbia

El cierre del festival será una verdadera fiesta para todas las edades:

Mau y Ricky (Show exclusivo en Buenos Aires)

Los Palmeras

Q’Lokura

Tuli Acosta

SER, Camila Mercado y Aneley.

Gastronomía y servicios

El predio contará con un espacio gastronómico con más de 14 opciones para merendar y cenar al aire libre. Un dato clave para las familias es que no habrá venta de alcohol, con el objetivo de mantener un ambiente seguro y cuidado. Además, habrá un espacio exclusivo de Espresso Club Radio transmitiendo en vivo.

Recomendaciones para asistir

Al ser un evento de entrada libre y gratuita, se espera una gran afluencia de público. Aquí algunos consejos:

Llegar temprano: Las actividades comienzan a las 16:30 h. Transporte: Se recomienda el uso de transporte público (Tren Mitre - Estación Tres de Febrero o diversas líneas de colectivos por Av. del Libertador y Figueroa Alcorta) ya que el estacionamiento en la zona será limitado. Hidratación: Llevá tu botella de agua reutilizable para mantenerte hidratado durante la tarde.

Cómo llegar al Billboard Summer Festival

Al ser en una zona de alta concurrencia como Palermo, se recomienda utilizar transporte público: