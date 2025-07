La Joaqui habló sobre su relación con Luck Ra y un detalle no pasó desapercibido: “Se le pegó el acento de él”

La Joaqui no suele abrir su corazón públicamente, pero en una reciente entrevista con Los 40 USA rompió esa regla. En una charla íntima y cargada de emociones, la cantante habló sobre su presente sentimental con Luck Ra y sorprendió al confesar cómo su vínculo con el artista cordobés le cambió la vida.

Entre declaraciones sinceras y llenas de ternura, un detalle llamó la atención de sus seguidores: su forma de hablar. “Se le pegó el acento de él”, comentó un usuario en TikTok, y la frase se viralizó al instante. Es que más allá de las palabras, el tono de La Joaqui delataba el amor.

La Joaqui y Luck Ra, muy enamorados en el Caribe.

El vínculo que le cambió la vida a La Joaqui

Durante la entrevista, la artista expresó sin vueltas lo que siente por Facundo, como lo llama ella: “Él es el amor de mi vida”. Y fue más allá: “Yo el día que colabore con él, no quiero que sea porque nos parece rentable. Quiero colaborar con él porque escuché una canción suya y digo: ‘Por favor, esto lo tengo que cantar con él’”.

A corazón abierto, agregó La Joaqui: “Es mi primer vínculo sano en toda mi vida. Yo no creía que existían los vínculos como los que tengo con él antes de conocerlo. Soy muy feliz”. También explicó que cuando se cruzaron, ella estaba en un momento personal difícil: “Me sentía incomprendida, perdida. Estaba haciendo cosas que funcionaban comercialmente, pero que no me funcionaban emocionalmente”.

La Joaqui abrió su corazón y reveló cómo la enamoró Luck Ra

El punto de quiebre fue él: “Me hizo creer que la Joaquina era cool, pero que Joaquina también estaba muy bien. Me ayudó un montón a confiar en mí”.

Luck Ra y La Joaqui en La Voz Argentina 2025

La relación entre ambos artistas viene generando suspiros en redes desde hace meses. Aunque no comparten el estudio ni suelen publicar muchas fotos juntos de forma habitual, los fans detectan cada gesto y cada guiño. Incluso, ahora ambos se lucen como coachs en La Voz Argentina.