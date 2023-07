La insólita condición que puso Duki para pelear en la próxima edición de La Velada del Año

Al igual que muchos artistas y creadores de contenidos, Duki estuvo presente en La Velada del Año 3. El rapero argentino cantó durante el mega evento organizado por Ibai Llanos y se llevó la ovación del público presente en el Estadio Wanda Metripolitano de Madrid.

Allí, Duki compartió escenario con Milo J y Nicki Nicole al interpretar su exitosa canción “Malbec”. También deslumbró a la audiencia presente y los millones de espectadores que siguieron la transmisión por Twitch al cantar en vivo su mega hit “Givenchy”.

El emotivo momento de Milo J junto a Duki y Nicki Nicole durante La Velada del Año 3 Foto: Twitch

Incluso, causó furor en las redes al anunciar sobre el escenario que dará un show en el mítico Estadio Santiago Bernabéu el año próximo. Un hecho histórico en su carrera y para la música nacional ya que es el primer argentino que consigue presentarse en este recinto.

Su breve show también fue muy comentado por los usuarios de internet gracias a un gesto muy llamativo: le regaló el chaleco Moncler que llevaba puesto a un fanático. Más tarde se conoció el motivo por el cual decidió darle esta costosa prenda de vestir.

¿Duki en La Velada del Año? La extravagante condición que puso

Días más tarde, Ibai Llanos compartió un documental sobre lo que fue la tercera edición de La Velada del Año. Allí, aparecieron varios de los protagonistas quienes compartieron su opinión acerca del evento y le dejaron mensajes al famoso streamer español.

“A Ibai le digo que lo quiero un montón, que es un capo, que voy a mejorar en el pádel para ganarle”, dijo Duki frente a cámara. El rapero también mostró su lado más argentino y bromeó: “Tengan cuidado porque le vamos a robar La Velada y la vamos a hacer en Argentina y no vamos a pagar un peso”.

Además, aseguró que no tendría problemas en participar de alguna pelea. “Estaría bueno agarrarse a las piñas algún día, la verdad, lo estuve pensando”, sostuvo. Sin embargo, puso una contundente condición.

“Si me dan un maletín lleno de la cantidad significante de dinero necesaria yo no tengo problema”, expresó y aseguró que estaría dispuesto a capacitarse para luchar. “Me entreno los 3, 4, 5, 6 meses y me agarro a trompadas con el que venga”, dijo firme con su postura. “Pero que me den el maletín con los eurillos”, remarcó.