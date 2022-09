L-Gante cantó en Canta Conmigo Ahora y recibió la devolución del Puma Rodríguez: “No entendí nada”

L-Gante dejó por un momento su rol de jurado en Canta Conmigo Ahora y se transformó en el “participante sorpresa” del programa de Marcelo Tinelli, quien se sentó en la tribuna para juzgar al cantante. Además, recibió un llamativo comentario por parte del Puma Rodríguez.

“Hola… buenas, me presento: mi nombre es Elián Ángel Valenzuela. Estoy nervioso de estar acá. Tengo 22 años y soy de General Rodríguez y tengo una hija hermosa que se llama Jamaica y trabajo en una fábrica de plástico desde muy joven, además de que me gusta hacer música. Espero que les guste y canten conmigo” dijo L-Gante como si fuese realmente un participante.

L-Gante en Canta Conmigo Ahora Foto: eltrecetv

El cantante conquistó al jurado con sus hits “RKT” y “Perrito Malvado” y tuvo un puntaje perfecto de 100 puntos. Cuando terminó la presentación, Tinelli le dio una emotiva devolución: “Sos una persona tan joven y con tanta sabiduría, y ni vos te das cuenta el potencial que tenés.”

Por su parte, el músico sostuvo: “Trato de poner a la vista y cantar una realidad de los barrios bajos y los pibes como yo de una forma alegre, esa sería la expresión”.

El Puma Rodríguez dio su opinión sobre L-Gante

El conductor le pidió al Puma Rodríguez que diera su opinión sobre el cantante de Cumbia 420. “Desde la primera vez que lo vi dando las devoluciones me llamó mucho la atención la forma en que se expresaba, y fue tan espontáneo, sincero, honesto y transparente que me causaba mucha gracia. Decía cosas muy acertadas pero sin buscar palabras rebuscadas. Me caes muy bien, eres tan sencillo, humilde y tienes un aura muy hermosa”, aseguró el artista venezolano.

Luego se sinceró con algo de humor: “La primera canción no entendí nada, la del perro casi el 30% entendí. Pero te felicito, tienes un gran camino por recorrer, sigue con esa humildad, hermano querido.”

“Muchas gracias, muy valiosas para mí las palabras del Puma” respondió L-Gante con gentileza el comentario de su colega.