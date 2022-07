Kaleb Di Masi fue detenido tras dar un show en el Club Leloir, el viernes pasado, cuando regresando a su domicilio junto a otras tres personas fue demorado por algunos policías, quienes lo revisaron en búsqueda de estupefacientes, y encontrándole 34 gramos de marihuana.

Sin embargo, tras algunos días de silencio, Kaleb Di Masi habló en sus historias de Instagram para explicar el suceso: “La gente de los medios empezó a decir que yo era transa, lo cual me pareció muy nefasto, estúpido, por que no necesito ser transa, puedo mantenerme bien con lo que gano gracias a mi música, no soy millonario pero estoy bien”.

Kaleb Di Masi detenido Foto: web

Por otra parte, el artista argentino se disculpó con los padres de los menores que lo escucha, con sus fans y familia por el ejemplo que dio, y aclaró haberse hecho cargo de todo a pesar de que eran cuatro dentro de la camioneta en la que viajaba.

“No estoy contento con lo que pasó. Yo voy a seguir haciendo música, más firme que nunca así que nada, calculo que este viernes saco tema porque tenía pensado eso. Y quédense tranquilos que ya no estoy preso” agregó finalmente, para llevar tranquilidad tras lo ocurrido.

Por otra parte, aclaró que en todo momento lo trataron bien, mientras se mantenía privado de la libertad y que la policía federal que fue quien lo detuvo, hizo lo que debía hacer y se comportó bien con él, aunque especificando que el buen trato se debía a que “sabían que no era un pibe de por ahí, así nomás”.

Kaleb Di Masi consiguió su décimo galardón de oro y tiene 5 temas en tendencia

Kaleb Di Masi celebró su décimo galardón de oro y el alcance de su música, que al momento cuenta con 5 temas en tendencia: “Red Bull & Red Label”, “Pégate Remix”, “Coqueta Remix”, “Tamo Chelo Remix” y “Session en el barrio #3″.

“DÉCIMO GALARDON DE ORO PARA MI Y TENEMOS 5 TEMAS EN TENDENCIA. SUMANDO EL PUESTO NÚMERO #2 EN @spotify de Italia , hace calor convirtiéndose el tema del verano europeo” escribió Kaleb Di Masi en su Instagram feliz por lo que está consiguiendo.

Además, continuó hablando para sus fans: “Esto es para que ustedes nunca bajen los brazos y sigan sus sueños . Todo es posible , miren el tremendo quilombo que hice yo. Con ganas y dedicación ! Los amo a nunca rendirse”.

A modo de celebración invitó a todos sus seguidores a subir reels y TikToks con sus canciones a cambio de compartirlas, y muchos fueron los que comenzaron a participar, enviándole sus videos; a lo que el artista respondió: “Hoy hago el mío eh!”.