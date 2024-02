J Rei sorprende a María Becerra con un regalo de cumpleaños hecho a mano: “Te amo ahora y siempre”

Este 12 de febrero marca el cumpleaños número 24 de la talentosa cantante María Becerra, y su novio J Rei ha decidido celebrar la ocasión de una manera extraordinaria. En lugar de optar por un regalo convencional, el también cantante decidió demostrar su amor y dedicación de una manera única.

María Becerra y Rei. (Instagram J Rei)

El regalo de J Rei para María Becerra

En una publicación en la red social, J Rei expresó su amor y admiración por María, llamándola su “compañera de vida, de risas, de música, de ruta, de guisos y muchas cosas más”. Este gesto romántico y dedicado no pasó desapercibido para María, quien compartió algunos de los saludos recibidos en su cumpleaños y expresó su gratitud hacia su novio.

J Rei no solo se ocupó de preparar un espacio para celebrar el cumpleaños de su amada, sino que también documentó todo el proceso en video para luego compartirlo con María y con sus seguidores en Instagram, donde cuenta con más de un millón y medio de seguidores.

“Qué regalo tan hermoso y especial”, escribió María en su publicación, refiriéndose al gesto sorpresa de J Rei. “Siempre sorprendiéndome, mi vida. A tu lado todo es increíble”, agregó la joven cantante, mostrando su aprecio por el gesto de amor de su pareja.

María Becerra y su publicación por el día de su cumpleaños. Foto: Instagram

La relación entre María Becerra y J Rei ha capturado la atención de sus seguidores, quienes se han emocionado al ver la complicidad y el cariño que comparten. Esta demostración de amor en el cumpleaños de María es solo un ejemplo más de la conexión especial que existe entre la pareja y de la forma en que se apoyan y se cuidan mutuamente en cada ocasión especial.

El mensaje de María Becerra

María Becerra escribió un mensaje a través de su cuenta de Instagram sobre su fecha de cumpleaños: “Hola, estoy cumpliendo 24 años jeje️ comencé este día muy feliz y estoy segura de que lo voy a terminar más feliz aún. Gracias por tantos mensajitos de amor, estoy tratando de leerlos a todos y más de uno hace que se me piante un lagrimón… Cuanta dulzura hay en sus palabras, gracias por eso”.

María Becerra cumple 24 años este 12 de febrero. Foto: Instagram

“No suelo emocionarme tanto con mi cumpleaños, pero siento que esta vez fue la excepción.. Estoy en un momento de mi vida tan increíble que todo me parece aún más increíble. Hoy me puse a reflexionar un poco y pensar en por qué no me emocionaba tanto cumplir años y llegué a la conclusión de que era porque jamás caí en cuenta de lo que esto significaba, nunca lo pensé tanto siquiera. Pero hoy fue distinto, hoy estoy demasiado emocional, hoy me sensibilizo tanto cumplir añitos…agradezco cumplir años, agradezco el estar viva, agradezco haber nacido en una familia que me ama tanto, agradezco que aunque nací prematura y estuve varios días en una incubadora porque tenía problemitas en mis pulmones hoy son mis pulmones los que cantan conmigo, agradezco mi salud, agradezco que puedo vivir de lo que amo, agradezco el recibir tanto amor a diario, agradezco ser feliz”, escribió, enviando un mensaje a sus seguidores en Bolivia, donde se va a presentar.