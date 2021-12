FMS Argentina vuelve con varios cambios y novedades para esta temporada 2021/2022. La primera jornada se realizará este sábado 4 de diciembre en Mendoza, con la buena noticia del regreso del público al evento. Aunque no es la única modificación en la liga.

Lo primero a destacar es la incorporación de dos participantes más en el torneo. Un total de 12 competidores que disputarán el campeonato. La segunda gran novedad fue confirmada hace unos días y es la continuación de Papo y la baja de Dtoke como competidor, aunque se incorporará como jurado a partir de la segunda fecha. Daro Dos Santos, Juan Ortelli, Infranich, CNO y Obie Wan Shot son los jueces de la Jornada 1.

Los enfrentamientos de este sábado son: Larrix vs Nacho, los cordobeses Naista vs Mecha, Zaina vs Wolf, Klan vs Tata (los últimos dos campeones nacionales de Red Bull), Stuart vs Katra (campeón del Torneo de Ascenso) y la batalla de exhibición de Replik vs Sub. Todos se medirán con el formato clásico de FMS, aunque tendrá algunas modificaciones como el “kick-back” (un MC pregunta y otro contesta).

Por otra parte, habrá cambios en las bandejas. Al legendario DJ Zone se sumará Pacha One para controlar los beats en conjunto. Otra novedad es la salida de Misionero como host. Este año su lugar lo ocupará la dupla de MKS y Pluzito.

Por último, pero no menos importante, Tatu Franchi y Juancín (ambos ex jurados) fueron elegidos como casters para comentar el evento en sus pausas. Esta es la primera vez que el jurado de El Quinto Escalón ocupará un rol diferente en la liga de UR. Mientras que Tatu será la única mujer que forma parte del staff en esta nueva edición.