Este miércoles 29 de diciembre se llevará adelante la segunda fecha de la FMS Argentina 2022, que tendrá dos bajas por Covid positivo: Nacho y Lucas Larrix no podrán estar, ya que deben cumplir con aislamiento.

Las seis batallas de la segunda jornada de la FMS Argentina 2022 se desarrollarán a partir de las 16.30 en el Estadio Obras, en la Ciudad de Buenos Aires.

Con respecto a los reemplazos, Barba Roja y Jesse Pungaz estarán en lugar de Larrix y Nacho respectivamente. Asimismo, los cruces serán los siguientes: Stuart vs. MP; Naista vs. Zaina; Jesse Pungaz vs. Tata; Barba Roja vs. Wolf; Klan vs. Katra.

FMS Argentina 2022: con las bajas de Nacho y Larrix, comienza la segunda fecha. Foto: Urban Roosters

¿En qué canal transmiten FMS Argentina 2022? La segunda jornada se puede ver online a través del canal oficial de YouTube de Urban Roosters.