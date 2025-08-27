Faltan 2 días para el reencuentro de Erreway en el Movistar Arena: entradas casi agotadas.

Faltan apenas dos días para el esperado reencuentro de Erreway con el público argentino. Este viernes dará inicio en el Movistar Arena la serie de ocho conciertos que agotaron casi todas sus funciones: ya no quedan entradas para el 29 y 30 de agosto, 3, 4, 16, 17 y 23 de septiembre. La única fecha disponible es la del 24 de septiembre, con tickets a la venta exclusivamente en movistararena.com.ar.

La vuelta de la banda superó todas las expectativas. A más de 20 años del fenómeno que nació con Rebelde Way, la tira creada por Cris Morena, Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas regresaron a los escenarios y desataron un furor mundial.

Erreway en la gira que comenzaron semanas atrás.

El Erreway World Tour 2025 – Juntos Otra Vez ya lleva más de 300.000 entradas vendidas y pasó por 20 shows en 10 países: Grecia, Italia, España, Chipre, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Uruguay. La gira, considerada la más global de un artista argentino, se convirtió en un verdadero hito.

Su regreso movilizó tanto a los fans que vivieron en carne propia el boom de Rebelde Way hace 23 años, como a una nueva generación que descubrió la historia a través de plataformas digitales. En los conciertos conviven ambas audiencias en un clima de euforia y emoción.

la banda que surgió de Rebelde Way volvió a los escenarios tras 20 años

Con clásicos como Bonita de más, Será porque te quiero, Sweet baby, Qué se siente y Memoria, además de canciones nuevas, cada presentación se convierte en una fiesta cargada de nostalgia, abrazos y alegría. Camila, Felipe y Benjamín demostraron que la química entre ellos sigue intacta y que el legado de Erreway atraviesa el tiempo y las fronteras.

El fenómeno, que vuelve a hacer historia, tendrá su cita argentina dentro de apenas horas, con un reencuentro que promete ser inolvidable.