¿Estuvo Leonardo DiCaprio?: quiénes eran los famosos que iban a las polémicas fiestas de Sean “Diddy” Combs

La industria del hip hop y entretenimiento estadounidense está en tendencia por el rapero Sean “Diddy” Combs. Luego de ser un ícono en el género y ganar cuatro premios Grammys, fue detenido en Nueva York por delitos de extorsión, tráfico sexual por la fuerza y transporte para ejercer la prostitución.

De acuerdo con los fiscales del caso, el intérprete de “I´m Coming Home” habría sido el núcleo de una red criminal desde 2008, donde incluyó a sus empleados en actividades de secuestro, trabajos forzados, incendios provocados y sobornos.

Ahora bien, el “modus operandi” de Combs consistía en manipular mujeres a través del uso de la fuerza, amenazas y coacción por medio de sus fiestas llamadas “freak offs”. Estos espectáculos contó con la participación de diferentes famosos, entre ellos Leonardo DiCaprio.

Las “freaks offs”, la modalidad de Diddy para cometer actos criminales

“Las freaks offs” eran un método que utilizaba el rapero en hoteles y otros lugares de lujo. En este tipo de eventos, existían “espectáculos de actividad sexual altamente orquestados” con drogas de por medio.

Escándalo en Hollywood: el rapero Sean “Diddy” Combs acusado de abusar de Justin Bieber

De acuerdo con una investigación del New York Times, se buscaba drogar a las mujeres presentes para “mantenerlas obedientes” y forzarlas a tener encuentros íntimos con prostitutos.

Mientras pasaba todo esto, Diddy se quedaba viendo la escena mientras se masturbaba y graba videos. De esta forma, lograba comprar el silencio de cualquier persona que lo buscara denunciar.

“Esto es lo que necesitas hacer. Mujeres. Mujeres hermosas, por supuesto. Hombres guapos para las damas, por supuesto (...) Necesitas algo de agua. No sé si los chicos se han dado cuenta, pero muchas damas beben agua en las fiestas, así que si no tienes lo que necesitan, se van a ir. Hay que mantenerlas ahí. Necesitas cerraduras en las puertas (...) necesitas mucho calor. No tengas aire acondicionado. El calor afecta al alcohol, pero también hace que todos se sientan un poco más cómodos y sueltos... se acumula un buen sudor (...) Necesitas buena música y me necesitas a mí, por supuesto”, destacó el rapero en una entrevista que hizo para el programa del Late Night with Conan O’Brien.

Quiénes eran los famosos que formaban parte de las fiestas de Sean “Diddy” Combs}

Seguidamente, existieron muchas personalidades del mundo del espectáculo que formaron parte de este tipo de fiestas, que previamente se llamaban “White Parties”.

En este tipo de eventos, que ocurrían en el Día del Trabajador en Estados Unidos, participaron Jay Z, Beyoncé, Leonardo DiCaprio, Mariah Carey, Khloé Kardashian, Shakira, Paris Hilton, Selena Gomez, Taylor Swift y Ashton Kutcher.

Diddy junto con Leonardo DiCaprio

Este último se hizo viral en las últimas horas debido a que hizo a referencia al estilo de fiestas en el canal de Youtube “Hot Ones”.

Ashton Kutcher y Diddy. Ambos se conocen desde la temporada del actor en Punk’d

“Tengo muchas que no puedo contar”, bromeó Kutcher, de 46 años, al presentador Sean Evans, “Esa tampoco la puedo contar… Estoy repasándolas. Historias de fiestas de Diddy, hombre, eso fue como recorrer un extraño camino de recuerdos.”