Cazzu recibió un sorprendente elogio por parte de una famosa actriz de Hollywood

A pocos días de ser mamá primeriza, Cazzu reapareció frente a cámara y lo hizo por un sorprendente motivo. La cantante argentina, que acaba de convertirse en madre de una niña junto a Christian Nodal, fue elogiada por una reconocida actriz de Hollywood que destacó su talento en la música junto a otras cantantes latinas.

Para sorpresa de todos sus seguidores, Jessica Alba dedicó unas emotivas palabras a través de un posteo de Instagram hacia algunas de las artistas latinas más destacadas del momento. Entre ellas, Cazzu. “Celebrando algunas poderosas artistas latinas que están rompiéndola”, escribió la actriz en sus redes, y acompañó el posteo con fotos de cantantes como Becky G, Ludmilla y la cantante argentina.

Cazzu recibió un sorprende elogio por parte de una famosa actriz de Hollywood Foto: Instagram,

“Estas genias creativas no solo están lanzando éxitos, sino que están dando a conocer su nombre y dejando su propia marca única”, agregó en su publicación. Pero eso no fue todo. En su extenso posteo también remarcó todo el trabajo que realizan estas mujeres dentro de la industria musical, y compartió su admiración y fanatismo.

“A través de sus música, puedes transportarte a cualquier ambiente que necesites - si estás buscando bailar, estar en tus sentimientos, ponerte emocionado, relajarte o cualquier cosa entremedio - su música es capaz de igualar o cambiar cualquier estado de ánimo” sostuvo.

El insólito error por el que Cazzu tuvo que pedir perdón

Las palabras de Jessica Alba no pasaron desapercibidas por Cazzu, quien rápidamente compartió en sus stories este gran gesto de la actriz. Además, le dejó un comentario en la publicación expresando su gratitud. Sin embargo, en su mensaje de agradecimiento cometió una falta de ortografía por la que tuvo que pedir perdón horas después y se justificó de una manera muy especial.

“Eres una leyenda. Gracias por tu amor, tu apoyo y estas hermosas palabras”, anotó en sus historias de Instagram, sin percatarse que en la publicación de la actriz de Hollywood había escrito una grosería.

En el posteo cometió un error gramatical que la avergonzó por completo: “suck a sweet surprise!!! Thank you”. Luego de su equivocación, la artista jujeña descubrió el error que tuvo y se justificó de una manera sorprendente.

“Puse suck en vez de such y ninguno de ustedes me avisó. ¿Que no saben que soy mamá de un bebé recién nacido?”, comentó a través de sus stories, cubriéndose el rostro, claramente avergonzada por el papelón.