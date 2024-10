Eric Prydz revolucionó el Movistar Arena: el concierto futurista que cambió a la música electrónica

Argentina se tiñó de colores llamativos, música electrónica y una energía explosiva el pasado 12 de octubre en el Movistar Arena con Eric Prydz, el DJ sueco que marcó una nueva tendencia en su género con HOLO, su show con hologramas en 3D.

¿Eric Prydz, el futuro de la música electrónica?

La noche futurista inició a las 19.30 de la noche, con la reconocida DJ ffina (Delfina Scuticchio) como abridora del evento. La joven argentina tuvo el arduo trabajo de preparar el ambiente para lo que sería un concierto sin precedentes. Sin embargo, logró hacerlo con mucho éxito al mantener el ánimo por todo lo alto.

DJ ffina, la joven argentina que habrió el show de Eric Prydz.

Después de las 20 horas, llegó el momento del DJ invitado del evento: Cristoph, el talentoso músico europeo que fue apadrinado por Eric Prydz para unirse a su sello discográfico “Pryda Presents”. Durante su hora de actuación, logró crear el clímax perfecto para lo que estaba por venir, con su house progresivo y un juego de luces en tonalidades frías que envolvía el escenario.

Seguidamente, llegó el turno de Eric Prydz cerca de las 21:30 de la noche. A través de los aplausos y respiraciones entrecortadas de sus fanáticos, el set lit comenzó con una mano metálica que daba la bienvenida a todos los presentes a su show. “Welcome to my house (Bienvenidos a mi casa)”, expresó el holograma con una voz en off.

A partir de ese instante, Prydz sumergió a su audiencia en un ambiente futurista, donde, a través de uno de sus hologramas, tomó fotografías de todos los asientos. Este gesto fue aclamado por sus seguidores, especialmente cuando el robot proyectó en tiempo real la imagen capturada de la platea baja.

El holograma que le tomó fotos a todos el público en el Movistar Arena.

Eric Prydz no dudó en mezclar su extenso catálogo de house progresivo y Techno, como “2Night”, “Pjanoo”, “Every Day”, “Proper Education”. Durante cada canción, se presentaron hologramas como tortugas marinas, androides, robots y astronautas que rompían con la barrera de la realidad en conjunto con efectos de humo y fuego.

Eric Prydz revolucionó el Movistar Arena: el concierto futurista que cambió a la música electrónica

Finalmente, el DJ cerró su concierto con la épica canción “Opus”, desatando una ola de aplausos y gritos incontrolables mientras el holograma se despedía del espectáculo. Sin duda, HOLO rompe con los esquemas tradicionales de los conciertos de música electrónica. El futuro apunta hacia una narrativa visual en los festivales, trascendiendo la simple interpretación de canciones.