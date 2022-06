Eladio Carrión tuvo una entrevista en “Altavozatv” donde pudo hablar de la gira que está preparando y que está próxima a comenzar, en donde cantará sus temas más conocidos como “No Te Deseo El Mal”, “3 AM” y “Me Gustas Natural”, singles disponibles en todas las plataformas digitales.

“Esta es la primera gira mía, lo que quería hacer desde la pandemia lo estamos haciendo al fin. Estamos haciendo una mini girita en EEUU, algunas fechas en Latino América, tenemos festivales, vamos como en dos semanas para Europa y después creo que repetimos EEUU” comenzó contando Eladio Carrión, mostrando su emoción por la “Souce Boyz World Tour 2022”.

Por otra parte, el cantante explicó el por qué de la utilización de la “H” una letra que usa como gesto y que incluso tenia en el cuello como un dije: “Yo cuando nadaba y ganaba mis carreras, me trababa en el carril y hacía así” explicó haciendo el gesto de esa letra con las manos para que se entendiese mejor y contó que se debe a la inicial del pueblo en el que nació, su “lugar de paz”, que lleva con orgullo.

El cantante estadounidense habló también de “Nota”, la canción que sacó en colaboración con Nicki Nicole, y contó de qué forma surgió la unión para dicho tema: “Yo soy fanático de Nicki. Soy una persona que cuando realmente quiero hacer una canción con alguien, me encanta por lo menos tener una idea hecha, cosa de decir ‘mira, me encantaría hacer esto contigo’” comenzó diciendo y prosiguió: “No le escribí a Nicki hasta que no tuve esa idea, cuando escuché ‘Nota’ dije ‘esa es la canción’”.

Sobre ella opinó que se trata de una de las personas más talentosas que ha conocido, además de ser una persona divertida para compartir y hacer música.

Además, contó tener muchas canciones sin utilizar en su disco y que para seleccionarlas tuvo que hacer primero un “Top 80″ de los temas que prefería y de ahí ir bajando hasta la cantidad deseada y confesó que uno de los temas para su próximo disco está planeada para que sea en colaboración con María Becerra, y que de no ser así, preferiría no sacarla a la luz.