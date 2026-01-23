¿El tema del verano? En medio de su viaje por estudio, Emilia Mernes estrenó una nueva canción estilo funk brasilero

En medio de su viaje a Nueva York para perfeccionar su inglés, Emilia Mernes volvió a demostrar que no sabe frenar. Mientras comparte rutinas de estudio, paseos urbanos y tiempo en pareja con Duki, la artista lanzó “BOTA”, una canción con fuerte impronta de funk brasilero que ya empieza a sonar como candidata firme a hit del verano.

El estreno llegó acompañado de un posteo que no pasó desapercibido: “BOTA OUT NOW! Era ESTO lo que le faltaba al verano”, escribió una cuenta fan de Emilia, dejando en claro que el lanzamiento no fue casual. La canción la une a Ludmilla, una de las máximas referentes del funk en Brasil, y a Latto, figura clave del rap y el pop urbano estadounidense, en un cruce tan potente como inesperado.

La publicación de Emilia.

“BOTA” mezcla portugués, español e inglés, con una base rítmica caliente, letra provocadora y una energía que remite directo al baile, la noche y el clima de favela. Emilia entra con un verso que marca territorio y refuerza su identidad artística cada vez más internacional: “Destino, São Paulo, no voy de turista / Dueña de la fiesta, la protagonista”.

Bota, la nueva canción de Emilia.

El lanzamiento se da en un contexto particular para la cantante, que decidió arrancar el año lejos de la Argentina para enfocarse en su formación personal y artística. Desde Nueva York, mostró su rutina de estudio, entrenamientos y ensayos, pero también dejó en claro que la creatividad no entra en pausa.

Emilia sorprendió con las fotos para promocionar su tema.

Emilia Mernes, Ludmilla y Latto: un cruce que rompe fronteras

La colaboración no es menor. Ludmilla es una de las artistas más influyentes de Brasil, con una carrera consolidada y un vínculo fuerte con el funk de raíz popular. Latto, en cambio, representa el costado más global y mainstream del hip hop actual, con presencia constante en rankings internacionales.

La colaboración fue anunciada por Ludmilla.

Para Emilia, este feat funciona como una nueva declaración de principios. En los últimos años, la entrerriana viene construyendo un perfil cada vez más audaz, sensual y desafiante, tanto en lo musical como en lo estético. “BOTA” se inscribe en esa búsqueda y refuerza su interés por explorar sonidos latinoamericanos sin perder identidad pop.

Las fotos de la cantante para la promoción de la canción.

Las redes reaccionaron de inmediato. Fans celebraron el giro brasilero, destacaron la química entre las tres artistas y empezaron a preguntarse si este lanzamiento anticipa una nueva etapa musical para Emilia. En paralelo, el tema comenzó a viralizarse en TikTok, con coreografías y challenges que crecieron en pocas horas.