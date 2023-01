El sorprendente motivo por el cual pararon en la calle a Cazzu y Christian Nodal en Tokio

Luego de un agitado año, Cazzu y Christian Nodal decidieron tomarse unas merecidas vacaciones y comenzar el 2023 en un lugar soñado. Tokio fue el destino turístico elegido por la pareja para celebrar Año Nuevo, y lo hicieron en compañía de nada más y nada menos que Rosalía y Rauw Alejandro.

Las dos parejas recorrieron la capital de Japón como verdaderos turistas: disfrutaron de la nieve, comieron platos típicos del país oriental, hicieron un divertido karaoke y hasta abrieron las famosas galletas de la fortuna. Por su parte, Cazzu y Christian Nodal fueron protagonistas de un curioso momento en la vía pública.

Cazzu y Christian Nodal encendieron la alfombra roja de la gala Persona Del Año con looks combinados Foto: Instagram

Tokio es conocida por ser una de las metrópolis más sorprendentes del mundo, tanto por su arquitectura como por su gente. Así como también por la moda, es que la mezcla de culturas y la gran cantidad de turistas que visitan al año esta ciudad llama la atención de quienes están atentos a las últimas tendencias.

Así fue como la rapera argentina y el cantante mexicano participaron de un video muy particular: “WHAT ARE PEOPLE WEARING IN TOKYO?” (¿qué viste la gente en Tokio?). El canal de YouTube llamado Dickimchi, se encarga de grabar a personas comunes y corrientes mientras transitan la vía pública y les pide que describan sus outfits. De esta manera inesperada, Cazzu y Nodal fueron interceptados para que muestren sus looks ante la cámara.

Cazzu y Christian Nodal Foto: Instagram

Cazzu y Nodal mostraron sus outfits en las calles de Tokio

Mientras paseaban de la mano, Cazzu y Christian Nodal se detuvieron amablemente para mostrar sus outfits frente a cámara. Ambos estaban muy abrigados, con atuendos que combinaban el estilo urbano y el punk. Prada, Givenchy y Off White fueron algunas de las famosas marcas de indumentaria elegidas por la pareja de artistas para la ocasión.