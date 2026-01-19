El llamativo gesto de Ricky Montaner que hizo estallar de furia a Stefi Roitman: “Me dejaste...”

Las redes sociales volvieron a demostrar que lo cotidiano también puede ser contenido estrella. Esta vez, los protagonistas fueron Stefi Roitman y Ricky Montaner, que sin buscarlo terminaron convirtiendo una situación doméstica en un fenómeno viral. Todo arrancó con un mini vlog que Stefi subió a TikTok, mostrando su mañana tranquila, en pijama y recién levantada, luego de que Ricky viajara a la Argentina.

En ese video, Ricky no tardó en aparecer en los comentarios con una frase que encendió la chispa: “Ya se durmió de nuevoooooo. No me contesta WhatsApp”. Lo que parecía un comentario inofensivo fue suficiente para que Stefi sacara su costado más argentino y le respondiera… pero no con texto, sino con otro video.

El video que inició la polémica.

Con cara de sueño, look deportivo y tono entre indignado y gracioso, Stefi lo cruzó sin filtro: “Escuchame una cosa, Ricky Montaner. No me dormí. Me hice una siestita recién antes de ir a yoga”. Pero eso no fue todo. La actriz y conductora fue directo al verdadero conflicto que la tenía alterada: la pasta de dientes.

“Te llevaste la pasta de dientes. ¿Te fuiste a Argentina y te llevaste la pasta de dientes. ¿Vos sabés que en Argentina hay pastas de dientes?”, lanzó, mientras mostraba el envase aplastado hasta el límite. Y remató con una escena que cualquier hogar argentino reconoce: “Tengo que escarvar, tengo que hacer presión en esta, como me enseñó mi madre, porque en mi casa se usaba la pasta hasta el final”.

Stefi Roitman y Ricky Montaner, complicidad, humor y argentinidad

El video explotó en visualizaciones y comentarios. Muchos usuarios celebraron el tono auténtico de Stefi y su “rezongo” tan local. “Mostrame a una argentina rezongando, pero bonita”, escribió una seguidora. Otros se sintieron identificados con la escena doméstica y aportaron soluciones prácticas, desde cortar el envase con tijera hasta agregarle agua al shampoo “por las dudas”.

La pareja cumplió cuatro años de casados este enero.

Lejos de generar un conflicto real, el intercambio dejó en evidencia la complicidad que la pareja maneja en redes. Stefi respondió con ironía, exageración y una cuota de humor que sus seguidores ya reconocen como marca registrada. Ricky, por su parte, quedó en el rol del marido distraído que se llevó algo que no debía y quedó expuesto públicamente.

Roitman y Montaner, en el estadio del Inter Miami. (Instagram @rickymontaner).

El episodio también reforzó el cariño del público por Stefi, que muchos destacaron como “lo más argentino que hay”, incluso viviendo fuera del país. Entre risas, mates imaginarios y pasta de dientes exprimida hasta el último chorrito, la pareja volvió a demostrar que no hace falta un escándalo para volverse viral.